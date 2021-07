A munkáspárt támogatja a nemzeti konzultációt és a gyermekvédelmi törvényt

Meghalt három beteg és újabb 56 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést. Eddig 5 548 451 embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 226 741-en már a második adag vakcinát is megkapták. Magyarország a 70–79 év közötti korosztály átoltásával jól halad, ennek a veszélyeztetett korosztálynak már a 85 százaléka megkapta legalább az első oltását - írja a Magyar Nemzet. Várhatóan ma dönt a kormány a harmadik oltásról. Kásler Miklós, az Emmi minisztere a Spirit FM-en megerősítette, hogy a reális számítások szerint Magyarországon is elindul majd a negyedik hullám. Újabb több mint 260 ezer adagos Pfizer-BioNTech-vakcinaszállítmány érkezett a héten Magyarországra, így az amerikai-német gyártó már 6,6 millió adag oltóanyagot szállított az országba. A megismételt antitesttesztek 88 százaléka lett határérték feletti a Semmelweis Egyetem laboratóriumi vizsgálatán - mondta az intézmény rektora az M1-en. Karácsony Gergely ellenzéki politikus legújabb ötlete alapján gyakorlatilag már az egy gyermek után járó adókedvezményt is elvenné a baloldal, ha hatalomra kerülne - mondta Palóc André, a Századvég munkatársa az M1-en. Az egészségügy és a migráció összefüggése nem elhanyagolható, ezért foglalkozik ezzel is a nemzeti konzultáció - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Teljes körű vizsgálatot kért a főpolgármestertől a dunai hajójárati szolgáltatás közbeszerzésével kapcsolatban Wintermantel Zsolt, a Budapesti Közlekedési Központ igazgatóságának Fidesz által delegált tagja. Jelentős növekedésről számoltak be a babaváró hitelek folyósításában a pénzintézetek. Az infláció a járvány miatt globálisan emelkedő pályára lépett - mondta Balatoni András, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója Magyarország élőben című műsorunkban. Pályára állt a magyar gazdaság, és ezt már az Európai Bizottság is elismeri - mondta a Hír TV-nek Varga Mihály. A pénzügyminiszter szerint az uniós átlagnál jobb gazdasági adatok lehetővé teszik, hogy korrigálják a nyugdíjakat. A Pápai Hús 2 milliárd forintból korszerűsítette üzemét, megduplázza a termelését, 100 új munkahelyet teremt. A kormány 750 millió forinttal támogatta a fejlesztést - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. A múlt év a nemzeti összetartozásé volt, az idei pedig a nemzeti újrakezdésé - mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Az egységes fellépés fontosságát hangsúlyozta a kisebbségi jogvédelemben a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa. A gyermekvédelmi törvény nem mossa össze a pedofíliát és a homoszexualitást - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a CNN-nek adott interjúban. Angela Merkel német kancellár és Gitanas Nauseda litván elnök a litván-fehérorosz határon kialakult migrációs helyzetről egyeztetett telefonon. A litván parlament jóváhagyta a menedékkérelmi eljárások lerövidítésére és a migránsok gyorsabb kitoloncolására vonatkozó törvénymódosítást. Már több mint 187,7 millióan fertőződtek meg koronavírussal a világon, a halálos áldozatok száma meghaladta a 4 milliót a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Lesújtónak nevezte Darija Kisic Tepavcevic szerb szociálisügyi miniszter, hogy Szerbiában eddig a 18-30 év közötti korosztály mindössze 17,42 százaléka volt hajlandó beoltatni magát a koronavírus elleni védőoltással. Két hónap után ismét ezer fölé emelkedett az új koronavírus-fertőzöttek napi száma a jövő pénteken kezdődő olimpiának otthont adó Tokióban. Az ausztrál hatóságok legalább 14 nappal meghosszabbították az ország legnagyobb városában, Sydneyben elrendelt vesztegzár hatályát. Az Egyesült Arab Emírségek megnyitotta tel-avivi nagykövetségét, a zászlófelvonási ünnepségen részt vett Izrael múlt héten beiktatott új elnöke, Jichák Hercog is. Az iráni Forradalmi Gárda egyik parancsnoka arra buzdította az iraki síita milíciákat, hogy fokozzák támadásaikat az amerikai célpontokkal szemben Irakban - jelentette a Reuters hírügynökség. Franciaország felszólította állampolgárait, hogy minél előbb hagyják el Afganisztánt. Újabb azeri-örmény tűzharc volt a két ország határán, az örmény fegyveres erők egy katonája lövöldözésben meghalt - számolt be a jereváni védelmi minisztérium. Meghalt egy tüntető a kormányellenes megmozdulások során Kubában. Az Egyesült Államok biztonsági erőket küldött a port-au-prince-i amerikai nagykövetség védelmének megerősítésére Jovenel Moise haiti elnök meggyilkolását követően. Befejezték a mentési munkálatokat a kelet-kínai Szucsouban összeomlott szálloda épületénél, a romok alól összesen 17 holttestet emeltek ki. Ferenc pápa visszatért a Vatikánba, miután elhagyta a római Gemelli kórházat, ahol tíz nappal korábban vastagbélszűkület miatt műtétet hajtottak végre rajta. Öt embert ütött el egy autó Óbudán, a Monostori úton, közülük négyen megsérültek. Nyereségvágyból elkövetett emberölés bűntette miatt a Balassagyarmati Törvényszék jogerősen 14 év 6 hónap fegyházbüntetésre ítélte azt a 45 éves galgagutai férfit, aki megölte idős szomszédasszonyát, hogy megszerezze a pénzét. Másodszor emeltek vádat, ezúttal másik gyanúsított ellen egy 2011-ben Kovácsvágáson elkövetett brutális gyilkosság ügyében. Emberöléssel és több más bűncselekménnyel is vádol a Heves Megyei Főügyészség három férfit egy 2015 karácsonyán történt egri gyilkosság ügyében. Mintegy 50 ezer hamis márkajelzésű ruhát, cipőt és kiegészítőt találtak egy teherautóban Nagylaknál 8,5 milliárd forint értékben a pénzügyőrök. Labdarúgó Bajnokok Ligája, selejtező: FC Pristhina (koszovói) - Ferencvárosi TC 1:3; 1:6-os összesítéssel az FTC jutott tovább. Jani Réka, Udvardy Panna és Gálfi Dalma bejutott a nyolcaddöntőbe a budapesti Római Teniszakadémián zajló salakpályás női tornán. Babos Tímea sérülés miatt feladta első fordulós mérkőzését a budapesti Római Teniszakadémián zajló női tornán.