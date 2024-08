A Müller Drogéria HIPP Bio tálat és egytálételt hívott vissza

Szabadságvesztést kér az ügyészség Donáth Annára

Donáth Anna, a Momentum volt elnöke és EP-képviselője a Facebookon számolt be róla, hogy kézhez kapta a Fővárosi Nyomozó Ügyészség idézését, amelyben gyanusítottként idézik be azért, mert testével védte Iványi Gábort – számolt be róla a PestiSrácok.