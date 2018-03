A mostani rendszerben lehetetlen kiszűrni a kamupártokat

Kilenc párt is visszaélt ugyanannak a választónak az aláírásával – az érintett a közösségi oldalán tett közzé erről egy fotót. Közben több ügyben is feljelentést tettek. A Nemzeti Választási Bizottság húsz országos pártlistát vett nyilvántartásba.

A Jobbik után a zuglói választási iroda is bepereli Lévai Katalint választási csalás gyanúja miatt – írta meg a HVG.hu. Az egykori miniszter a Lendülettel Magyarországért párt színeiben indult volna Zuglóban, de ajánlásgyűjtő ívein a szignók több helyen azonos sorrendben követik egymást, mint a Fidesz dokumentumain, vagyis onnan másolhatták.

Választási csalás gyanújával feljelentést tett a Heves megyei 3. számú választókerület választási bizottsága is – erről már az Index írt. A portál szerint az egyes íveken található támogató aláírások hamisítványok, az adatokat a választók tudta nélkül használták fel.

Újpesten is a kamupártokkal küzdenek. A helyi választási bizottság tizenkét formáció nyilvántartásba vételét utasította el, egy jelölt pedig önként visszalépett.

A TASZ választási szakértője szerint a jelenlegi választási rendszerben nem lehet kiszűrni a dömpingszerűen induló kamupártokat. „A példák jól rávilágítanak arra, hogy mennyire képtelen valójában a jelenlegi rendszerben bármely választási szerv eldönteni, mit is kezdjen a visszaélésekkel. A választási szerv két jelöltnek összehasonlította az ajánlóíveit, és egyezéseket talált. Miért csak az egyik terhére értékeljük, a másikéra miért nem? Mindkettő terhére lehetne értékelni a tényeket, hiszen nincsen kétséget kizáró bizonyíték arra, hogy másolás történt” – fejtette ki Mráz Attila.

A Zuglóban feljelentést tevő Jobbik is több választókerületben tapasztalt visszásságokat. Dúró Dóra arról beszélt, országszerte láthatjuk, számos állampolgár szembesül azzal, hogy nem ajánlott egy-egy jelöltet, mégis szerepel az ajánlása a kamupártok között. „Ezért arra biztatunk mindenkit, hogy kérje ki, hol szerepel, mely ajánlóíveken a neve. Illetve szeretnénk azt is, hogy a választási bizottságok maguk is ellenőrizzék, ha ilyenekre sor kerül.”

Az MSZP elnöke azt követeli, hogy szigorítsanak a választási rendszeren. Molnár Gyula szerint a jelenlegi hatalom érdeke a sok kamupárt létrehozása. „Szerintem nincs olyan ember, aki ne így gondolná, hogy nem a mai hatalom hozta létre, a mai hatalom finanszírozta, látja el őket a kamupártokat. Most történt valami, vannak független intézmények, választási bizottságok, adott esetben rendőrségi nyomozás, és azt gondolom, minden ki fog derülni” – jelentette ki a pártelnök.

Kósa Lajos bagatellizálta a kamupártok jelentőségét, és inkább egyes ellenzéki pártok közvélemény-kutatásokon mért támogatottságával viccelődött. „A Párbeszéd teljes tagsága kényelmesen elférne ebben a teremben, attól félek. Tehát ilyen értelemben kamupárt, ilyen a Momentum is, meg egy sor másik párt is, Együtt; nem is tudom, Szolidaritás van-e még? Vannak, akik kamuznak magukról, elhitetik, hogy van komoly politikai támogatottságuk, de igazából lehet tudni, hogy nincs semmi” – fogalmazott a miniszter.

A Nemzeti Választási Bizottság közben döntött az országos listákról. A testület végül húsz országos listát hagyott jóvá. Az egyéni képviselőjelöltek száma még változhat. „Hajdú-Biharban, ahol úgy volt, hogy 53 jelölt lesz, 28 jelöltet töröltünk, és 25-en maradtak. A szavazólap így már jobban fog kinézni” – ismertette a Nemzeti Választási Iroda elnöke, Pálffy Ilona.

A kamupártokkal kapcsolatos bejelentésekről Pálffy Ilona azt mondta: a rendőrség nyomozást indított.