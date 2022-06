A momentumos Cseh Katalin korrupciós botránya is előkerült a Parlamentben

Megosztás itt:

Az elmúlt néhány évben alapvetően megváltozott a világ, hatalmas veszteségeket okozott a koronavírus-járvány, majd kitört az ukrajnai háború - mondta Dunai Mónika napirend előtt. Magyarország válasza az új helyzetre az önvédelem és a nemzeti érdek képviselete. Háborús infláció van és háborús gazdasági válság fenyeget, az infláció addig növekedni fog, amíg a háborút finanszírozzuk - tette hozzá a fideszes képviselő. A brüsszeli szankciók is alapvetően befolyásolják az árak növekedését.

Ne a magyar emberek fizessék meg a háború árát!

- mondta Dunai Mónika.

Az elhúzódó háborús helyzetben is megvédjük a munkahelyeket, a nyugdíjakat és a rezsicsökkentést - tette hozzá. A baloldalon úgy képzelik el a rezsicsökkentést, hogy kevesebbet kell fürödni, a rezsicsökkentést a baloldal eltörölné, és az utóbbit jól bizonyítják a témában elhangzott mondataik is - közölte Dunai.

Az üzemanyagárak kapcsán is hasonlót képvisel a baloldal, és a főváros baloldali vezetése is újabb sarcok kivetését tervezi. Karácsonyék is az autósok ellehetetlenítését tervezik

- mondta a képviselő.

Koncz Zsófia minderre azt válaszolta, a kormány számára a családok biztonságának a megőrzése, a rezsicsökkentés fenntartása és a béke megőrzése a legfontosabb. A Technológiai és Ipari Minisztérium államtitkára felhívta a figyelmet, hogy a brüsszeli szankciók az egekbe emelték az energia árát. Mindezen folyamatokkal szemben védi a kormány az embereket az árstopokkal - tette hozzá.

Energiaválság is van

Jól emlékszem arra, amikor az Ön miniszterelnöke a gazdasági világválság kirobbanása előtt azt mondta, hogy nem lesz válság, miközben arról elfelejt beszélni, hogy most háborús infláció van a világban - így reagált Tállai András Hiszékeny Dezső (MSZP) napirend előtti felszólalására. A Pénzügyminisztérium államtitkára arról is beszélt, hogy mindezek mellett energiaválság is van, amit az EU ráadásul rosszul kezel.

Ha mindezeket összeadjuk, akkor ezen szemüvegen át kell szemlélni azt, mi történik Magyarországon.

Tállai felhívta a figyelmet, hogy ilyen körülmények között kell biztosítani a rezsicsökkentés fenntartását, és ezért hozták létre a rezsivédelmi és a honvédelmi alapot.

Közvetlen adóemelés nem fogja érinteni a magyar embereket, az árstopok pedig az infláció mértékét csökkentik.

Tisztázzák Cseh Katalin korrupciós botrányát!

Zavarban vagyok, hogy Ön most a Momentum vagy a saját nevében szólalt-e fel, mert az Ön pártjának vezetői korábban azt mondták, hogy az uniós források ártanak az országnak - így reagált Latorcai Csaba Bedő Dávid (Momentum) felszólalására. A Miniszterelnökség közigazgatási államtitkára felhívta a figyelmet arra, hogy folyamatosan tárgyalnak az Unióval a forrásokról, és év végéig aláírják a megállapodásokat.

MI EDDIG IS NYITOTTSÁGGAL TÁRGYALTUNK A BIZOTTSÁGGAL, ÉS A PARTNERSÉGI MEGÁLLAPODÁS JAVÍTOTT VÁLTOZATÁT MÁJUS 26-ÁN NYÚJTOTTUK BE

- tette hozzá.

A baloldal egyetlen célja, hogy Magyarország a neki járó forrásokhoz ne jusson hozzá. A Momentum se akadályozza a forrásokhoz való jutást! - mondta Latorcai.

Korrupcióról pedig akkor beszéljenek, ha tisztázták Cseh Katalin uniós források felhasználásához kapcsolódó botrányát.

Az, hogy ma többen dolgoznak Magyarországon a járványhelyzet után, az egy hatalmas eredmény, és a hazai munkanélküliség az egyik legalacsonyabb az Unióban - mondta Koncz Zsófia Varga Zoltán (DK) felszólalására.

A polgári kormány mindig is a munkahelyteremtésben, és nem a segélyekben hitt

- tette hozzá a Technológiai és Ipari Minisztérium államtitkára.

