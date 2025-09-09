Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 09. Kedd Ádám napja
Jelenleg a TV-ben:

Napindító

Következik:

Napindító 09:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

A Momentum aktív kormányváltó kampányba kezd Magyar Péter oldalán

2025. szeptember 09., kedd 07:14 | Magyar Nemzet

Abban látja saját túlélését a Momentum, hogy most kitér Magyar Péter útjából, és nem indul a 2026-os választáson – mondta a Magyar Nemzetnek Boros Bánk Levente. A Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója szerint mindezért cserébe a 2029-es választások után önkormányzati, vagy európai parlamenti pozíciókat kaphatnak a liberálisok.

  • A Momentum aktív kormányváltó kampányba kezd Magyar Péter oldalán

Boros Bánk Levente hangsúlyozta azt is, hogy Momentum ezer szállal kötődik a Soros-hálózathoz, így elvárás is velük szemben, hogy most félreálljanak a kormányváltás reményében.

Kerüli a parlamenti munkát szeptembertől a Momentum Mozgalom, melynek frissen megválasztott elnöke közölte, csak szavazni járnak majd be az Országgyűlésbe, a képviselői munka helyett pedig aktív kormányváltó kampányba kezdenek Magyar Péter oldalán. Azt is elmondta Rózsa András, hogy kihagyva a 2026-os választást, a Momentum már a 2029-es európai parlamenti, valamint helyi önkormányzati választásra készül. 

Amellett, hogy morálisan nehezen elfogadható, hogy egy választáson bizalmat nyert párt országgyűlési képviselői nem járnak be a munkahelyükre, nem képviselik a választókat, de a több millió forintos fizetésüket felveszik, felmerül a kérdés, miért vonul ki egy párt több mint három éven át az aktív politikai életből.

Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója úgy fogalmazott, láttunk már olyat, hogy egy politikai párt valamiért bojkottálja a parlamenti üléseket, ezt tette a Fidesz frakciója, amikor Gyurcsány Ferenc felszólalásainál kivonult a ülésteremből, de ez általában valami elleni tiltakozásként vagy demonstrációként szokták alkalmazni. – Jelen esetben azonban egy öncélú akcióról beszélhetünk. Mindennek a megértéséhez a Momentum helyzetét kell átlátni és tisztázni, és ebből értelmezhetőek a párt lépései. A párt helyzete nem túl fényes, mikropárttá vált mára, és már az sem nagyon beazonosítható, hogy ki vagy kik vezetik ezt a formációt. 

Egy humánpolitikailag, tartalmilag, mondanivalójában kiüresedett politikai formáció, amelyik úgy intézményi, mint egyéni politikusok szempontjából a túlélésre játszik – vélekedett Boros Bánk Levente.

Megítélése szerint amit látunk, az egyfajta menekülőpálya a Momentum számára. – Itt nem a parlamentről beszélünk, az csak egy politikai akció. Ugyanis eddig sem zavartak sok vizet az Országgyűlésben, érdektelen, hogy bent vannak, vagy sem. De ők a túlélésükről beszélnek, és ezt abban látják, hogy kitérnek Magyar Péter elől – hangsúlyozta, hozzátéve, valószínűleg az van a hátterében, hogy valamit cserébe várnak kormányváltás esetén, legyen az bármilyen pozíció. 

– Azzal, hogy elméletben elindulnának 2029-ben az EP-választáson, valamint a helyi önkormányzati megmérettetésen, feltehetően ottani pozíciókban reménykednek cserébe a mostani félreállásért – vélekedett Boros Bánk Levente.

 

A teljes cikk a Magyar Nemzet oldalán olvasható.

Fotó: Mandiner

További híreink

Lebukott! Rubint Réka a Tinderen keresi az igazit?

Orbán Viktor megállíthatatlan - kötcsei beszéde a világsajtó figyelmében

Óraátállítás 2025: még soha nem kezdődött ilyen korán a téli időszámítás

Zelenszkij miatt menekült külföldre Kuleba

Elszabadultak az indulatok: Nem hagyták annyiban, amit a felbőszült Marco Rossi tett

Cristiano Ronaldo semmibe veszi Szoboszlait, aki gyerekkora óta rajong érte?

Tömegtüntetés volt Zelenszkij ellen Ukrajnában

Ritka kincs kapható a Lidlben – Legközelebb tavasszal lesz újra a polcokon

10 napra leállíthatja a közösségi közlekedést Karácsony Gergely + videó

További híreink

10 napra leállíthatja a közösségi közlekedést Karácsony Gergely + videó

Nawrocki megalázta az Európai Unuiót, rögtön kitört a botrány

Monitor - Orbán Viktor: Gyurcsányéknak több eszük volt, ők a választás után mondták el, hogy átverték az embereket + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Orbán Viktor megállíthatatlan - kötcsei beszéde a világsajtó figyelmében
2
Tömegtüntetés volt Zelenszkij ellen Ukrajnában
3
Megnevezték az orvost, aki olyat tett a miskolci kórházban, hogy a beteg azóta sem tért magához
4
Nekünk példátlan bírság, másnak dicséret – Orbán Viktor levelet írt az Európai Bizottság elnökének
5
Új részletek derültek ki az erzsébetvárosi emberölésről
6
Vezércikk - skandalum Kötcsén: Ruszin-Szendi Romulusz elvesztette a fejét a Tisza-adó botránya miatt + videó
7
Megbukott Francois Bayrou francia miniszterelnök kormánya a bizalmi szavazáson
8
A rendőrségi ügy lett Ruszin-Szendi Romulusz botrányos kötcsei megnyilvánulásából + videó
9
Trump-áradat sújtotta Magyarországot: hat új amerikai gigaberuházás árasztja el az országot, ezrek kapnak munkát
10
A speciális egységeket riasztották a Heathrow-ra

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!