A MOL bemutatja: Balaton Piknik 2021

Szeptember 10-11-12., Balatonvilágos, BalatonPart, Balaton Piknik. Két sikeres balatonboglári év és egy kimaradt 2020-as szezon után a balatonvilágosi Club Aligában, a BalatonPart szabadtéri, ősfás, boutique nyári buli - és kultúrhelyszínén tér vissza a Balaton Piknik, hogy ismét vegyítse a napközbeni plédes-függőágyas lazulást a hozzá legjobban passzoló elektronikus zenékkel.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A Balaton Piknik programjai három napon át reggeltől éjszakába nyúlóan zajlanak. A fesztiválozókat várja a helyszín önálló-szeparált strandja is. A Club Aliga területén pedig kempingezni is lehet majd, ahol a sátrazás mellett extra szálláshelyeken is rá lehet pihenni a következő napi programokra. A fesztivál honlapján hamarosan újabb szálláshelyek is elérhetőek lesznek, ahogy a Budapestről induló transzferjáratok is.

A Balaton Piknik a MOL Nagyon Balaton programsorozat része. A Balaton legjobb programjait kilencedszer is összegyűjtő MOL Nagyon Balaton egyik legizgalmasabb dobásának ígérkezik a szeptemberi Balaton Piknik, ahol a Gömbkilátónál már kipróbált függőágyas, lazulós hangulat mellé az európai elektró szintér legaktuálisabb nevei váltogatják egymást a lejátszók mögött péntektől vasárnapig estig.

Gioli & Assia napjaink egyik legfelkapottabb indie-, elektro-pop duója, akik néhány év alatt óriási népszerűségre tettek szert a Cercle-bulisorozatra hajazó, több milliós nézettségű videóiknak köszönhetően. Mostanra pedig már élő fellépésekkel, világszinten nyűgözik le buliról-bulira az elektronikus zene lágyabb irányvonalát kedvelő közönséget.

Aki az ambient ihletésű, house-zal és electróval erősen fűszerezett technót szereti, annak nem ismeretlen a német producerzseni, Monolink. A berlini elektronikus zenei szcéna oszlopos tagjaként Steffen Linck (merthogy így hívják polgári nevén) hamar felhagyott a klasszikus DJ szettekkel, hogy létrehozza saját, vokálokkal és különböző instrumentális elemekkel tarkított live actjét. Mindez olyan hamar vált sikerré, hogy a sajtó egyenesen a relaxációs tripek elsőszámú beszállítójaként kezdték emlegetni.

A szlovén DJ, Brina Knauss az egyik legizgalmasabb jelenség a nemzetközi feltörekvő DJ-k körében, hiszen alig hét év alatt vált ismertté hazájában és a nemzetközi közegben egyaránt. Brina különösen érzékeny füllel válogatja a zenéit hangnem alapján, a szettjei minden esetben elképesztően mély érzelmi töltettel és már-már transzcendentális atmoszférával rendelkeznek.

Jan Blomqvist napjaink elektronikus zenéjének egyik leginnovatívabb alakja, akit aligha kell bemutatni a magyar közönségnek, hiszen zenekarával évek óta rendszeres teltházak előtt lépett fel hazánkban. Blomqvist titka minden bizonnyal az, hogy számaiban elképesztő egyediséggel keveri a techno alapjait a deep house finom elemeivel, valamint melankolikus pop dallamokkal, nem mellesleg pedig fantasztikusan is énekel a saját szerzeményeire.

Ha vannak olyan különleges előadói ma az elektronikus zenének, akiket nem lehet elégszer meghívni egy-egy országba, akkor a Kollektiv Turmstrasse biztosan közéjük tartozik.

Christian Hilscher és Nico Plagemann különleges világa ugyanis egy egészen egyedi zenei megközelítést tár a klubok és fesztiválok közönsége elé, amely épp annyira foglalja magában a masszív houset, mint a szigorú technót. Mindezt olyan változatossággal, amely csak a folyamatos kísérletezésnek köszönhetően alakulhat állandóan – és amiért olyannyira rajong értük a közönség.

Bizonyos előadók esetében nem túlzás a legendás jelző. Így van ez a bécsi duó, Kruder & Dorfmeister esetében is, amely évtizedek óta meghatározó alkotópáros a techno, a pop, a hiphop, a drum and bass, valamint a downtempo műfajaiban. Őket biztos, hogy nem kell bemutatni, hiszen az emlékezetes első Balaton Pikniken is ők mozgatták meg a közönséget.

Az újhullámos francia elektronikus zene melodikus vonalának egyik elsőszámú képviselője a Hungry Music, illetve annak oszlopos tagja, Worakls. Nem csak azért, mert az inspiratív, „feel good” hangzása különösen jól esik az ember lelkének, hanem azért is, mert az egyedi hangzás mögött gyerekkorból eredő zenei előképzettség van. Háromévesen már zongorázott, a zenei konzervatórium után pedig elektronikus zene komponálásába kezdett, amelynek eredménye lett Worakls, valamint napjaink egyik meghatározó elektronikus zenei kiadója, a Hungy Music, amelyet barátaival, N’to-val és Joachim Pastorral alapított.

A legendás berlini Watergate klubban vett repülőrajtot néhány évvel ezelőtt Gheist, amely nem csak hangzásában egyedülálló, de négytagú formációként üstökösként szelik át a berlini éjszakát. Ez a négyesfogat egy teljesen egyedi ötvözetét hívja életre minden fellépésével a gazdag dallamokkal tarkított, progresszív elemekkel kevert house és techno ötvözetének, amely éppen annyira hangzik melodikusnak, mint euforikusnak.

Hír TV