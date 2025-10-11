A miniszterelnök sem hagyta szó nélkül a Tisza párt adatszivárgási botrányát + videó

Gyurcsány embere a Tisza Párt rendezvényén dicsérte a legutáltabb egészségügyi intézkedést + videó

Dunába vetette magát az esztergomi mentőállomás vezetője – keresése még tart

Nem nézhetjük tétlenül! - Orbán Viktor bejelentette a béke-aláírásgyűjtést

Magyar Péter új szakértője: a múlt kísértetei és a jövő veszélyei

Váratlanul a pesterzsébeti piacon jelent meg Orbán Viktor + videó

Putyin: Oroszország hamarosan bejelentheti, hogy új fegyverrel rendelkezik, a tesztelések sikeresen zajlanak

Brüsszel háborús gazdaságra akar átállni, ami tönkretenné a magyar gazdaságot. Orbán Viktor bejelentette: aláírásgyűjtést indítanak a béke és a józan ész védelmében. Kattintson a részletekért!

Megérkezett az Ákos-film! A Svenk bemutatja az Ember maradj című portréfilmet, amely a rocksztár mögött álló, hitét büszkén vállaló embert is megmutatja. Kattintson az előzetesért és a részletekért!

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Kapcsolódó tartalmak

Betiltanák a teljes arcot eltakaró muszlim ruhadarabokat Olaszországban + videó A legnagyobb olasz kormánypárt továbbá fellépne az iszlám szeparatizmus ellen is, emellett fokozottan ellenőriznék a mecsetek finanszírozását. A jobboldal azt várja a muszlimoktól, hogy tartsák tiszteletben az ország törvényeit.