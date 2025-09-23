A miniszterelnök keményen reagált a Tisza adóemelési terveire

Megosztás itt:

A Tisza-adó ismét napirenden van. Orbán Viktor legújabb Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy a tiszás gazdasági guruk újabb elképzelései kerültek napvilágra, ezúttal azzal kapcsolatban, hogy a magyar vállalkozások támogatásait túlzónak tartják. A miniszterelnök hozzátette, hogy nemzeti konzultáció indul, ahol minden magyar ember véleményt mondhat adóügyben.

Milyen tervekről van szó?

Amit eddig a Tisza-adóról tudni lehet: a progresszív, többkulcsos jövedelemadó bevezetése, a társasági adó emelése, a családi kedvezmények megszüntetése, és most a vállalati támogatások megvágása. Orbán Viktor szerint mindez azért derült ki, mert a tiszás előadók rendre lebuktak.

Orbán Viktor szerint nyílt lapokkal kell játszani

„Mi nyílt lapokkal játszunk. Indul a nemzeti konzultáció” – írta a kormányfő. Hozzátette: a brüsszelieket ebbe nem vonják be, mert úgyis minden tervük kiszivárog a tiszás körökből.

Forrás: Origo

Fotó: MTI