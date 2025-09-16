A miniszterelnök-helyettes szerint beláthatatlan következményei vannak a politikusok fenyegetésének + videó

Megosztás itt:

Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes: "Az egyik tehát a hazugság propagandába, tehát már nem az, hogy féligazságokat eltorzítanak, hanem szemen szedett hazugságokat nyomnak. A másik pedig, hogy ezt odáig hevítik, és az erre ráépített indulatot, ami már hogy mondjam a fizikai tettlegességig hat. Tehát ezért amikor ez a Majka nevű ember vagy hogy hívják ugye ezt a miniszterelnök kivégzését imitálta. Most amikor Lázár János akasztásáról beszélnek."

A politikus szerint a brüsszeli balliberális elit évek óta azon dolgozik, hogy elvegyen minden nemzeti szuverenitáshoz kötődő jogot az uniós államoktól. Ezt pedig Magyarországon Magyar Péter és a Tisza Párt segítségével akarják megvalósítani.