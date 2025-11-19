A miniszterelnök az EU-ról: Az Európai Unió veszélyt jelent ránk

Megosztás itt:

Orbán Viktor miniszterelnök nemzetközi interjúban beszélt Mathias Döpfnernek az Axel Springer lapkiadó vállalat vezérigazgatójának, a magyar politika, az európai integráció és a globális kihívások legfontosabb kérdéseiről. A beszélgetés kiemelt témái között szerepelt az Egyesült Államok energiaügyi döntése, az Európai Unió strukturális reformjának szükségessége, valamint a háború és a migráció kérdése.

Megállapodás az USA elnökével: Energia és pénzügyi pajzs

A miniszterelnök elmondta, hogy a Donald Trumppal folytatott egyeztetések során sikerült elérni, hogy az Oroszországból származó gáz- és olajszankciók alól Magyarország mentesüljön. A megállapodás a kormányfő hivatali idejére szól. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy az intézkedés létfontosságú, mivel Magyarország szárazföldi elhelyezkedése miatt másképp nem tudná biztosítani az ország ellátását, és a szankciók gazdaságilag ellehetetlenítenék a 10 millió fős lakosságot.

A megbeszélés egy másik kiemelt pontja az volt, hogy a kormányfő pénzügyi "pajzsot" kért az amerikai elnöktől. Orbán Viktor szerint erre azért van szükség, mert "az Európai Unió veszélyt jelent ránk", Brüsszel pénzügyileg zsarolja és gazdaságilag megpróbálja megfojtani az országot. A pajzs célja, hogy elhárítsa a spekulációs támadásokat és a Brüsszelből érkező újabb zsarolási kísérleteket.

Nukleáris energia, adatszuverenitás és EU-reform

Orbán Viktor szerint a jövő gazdasága az energia árán alapul. A miniszterelnök stratégiai célja, hogy Magyarország energiaellátásának 70 százaléka nukleáris, 30 százaléka pedig napenergiából származzon. Ezzel kapcsolatban az interjúban a kis moduláris atomreaktorok (SMR) amerikai technológiájáról is szó esett.

A kormányfő kitért az adatszuverenitás kérdésére is, különösen a Tik Tok amerikai értékesítésével kapcsolatban. Orbán Viktor szerint meg kell teremteni az adatszuverenitást a nyugati világban, az európai és a nemzeti szinten, valamint a személyes adatok védelme terén is.

Az EU jövőjével kapcsolatban a miniszterelnök kijelentette, hogy a jelenlegi rendszer "megbukott" és "kihalófélben van". Szerinte az együttműködés ötletét nem szabad feladni, de az Európai Uniónak új architektúrára van szüksége, amelynek sarokköve a nemzeti szuverenitás.

A háború és a migráció

A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a háborúval kapcsolatban Donald Trump a béke embere. Orbán Viktor szerint a tárgyalóasztalnál kell erőt mutatni, nem a frontvonalon. Kijelentette, hogy Európa valójában sokkal erősebb Oroszországnál, a NATO és az EU katonai és gazdasági ereje is nagyobb. Ugyanakkor az eszkaláció veszélye a nukleáris fegyverek miatt áll fenn, ezért kell kerülni az erőfitogtatást a fronton.

A migráció kérdésében Orbán Viktor kategorikus álláspontot foglalt el, kijelentve, hogy "a bevándorlás a demokrácia végét jelenti". A kormányfő szerint Magyarország dönt arról, kivel szeretne együtt élni, és a bevándorlók szavazati jogának megszerzése megváltoztatja az európai politikai tájat. A miniszterelnök megerősítette, hogy a kormány továbbra is küzd a kerítéssel a határokon, és ellenáll minden zsarolásnak.

Forrás: Youtube