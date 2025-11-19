Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 19. Szerda Erzsébet napja
Jelenleg a TV-ben:

Vezércikk

Következik:

Híradó 22:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

A miniszterelnök az EU-ról: Az Európai Unió veszélyt jelent ránk

2025. november 19., szerda 21:20 | Hír TV

Orbán Viktor miniszterelnök a MD Meets című műsorban adott interjút Mathias Döpfnernek, melyben részletesen beszélt az amerikai elnökkel folytatott tárgyalásairól, az európai politika jelenlegi kihívásairól, valamint Magyarország szuverenitásvédelmi törekvéseiről.

  • A miniszterelnök az EU-ról: Az Európai Unió veszélyt jelent ránk

Orbán Viktor miniszterelnök nemzetközi interjúban beszélt Mathias Döpfnernek az Axel Springer lapkiadó vállalat vezérigazgatójának, a magyar politika, az európai integráció és a globális kihívások legfontosabb kérdéseiről. A beszélgetés kiemelt témái között szerepelt az Egyesült Államok energiaügyi döntése, az Európai Unió strukturális reformjának szükségessége, valamint a háború és a migráció kérdése.

 Megállapodás az USA elnökével: Energia és pénzügyi pajzs

 A miniszterelnök elmondta, hogy a Donald Trumppal folytatott egyeztetések során sikerült elérni, hogy az Oroszországból származó gáz- és olajszankciók alól Magyarország mentesüljön. A megállapodás a kormányfő hivatali idejére szól. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy az intézkedés létfontosságú, mivel Magyarország szárazföldi elhelyezkedése miatt másképp nem tudná biztosítani az ország ellátását, és a szankciók gazdaságilag ellehetetlenítenék a 10 millió fős lakosságot.

A megbeszélés egy másik kiemelt pontja az volt, hogy a kormányfő pénzügyi "pajzsot" kért az amerikai elnöktől. Orbán Viktor szerint erre azért van szükség, mert "az Európai Unió veszélyt jelent ránk", Brüsszel pénzügyileg zsarolja és gazdaságilag megpróbálja megfojtani az országot. A pajzs célja, hogy elhárítsa a spekulációs támadásokat és a Brüsszelből érkező újabb zsarolási kísérleteket.

 Nukleáris energia, adatszuverenitás és EU-reform

 Orbán Viktor szerint a jövő gazdasága az energia árán alapul. A miniszterelnök stratégiai célja, hogy Magyarország energiaellátásának 70 százaléka nukleáris, 30 százaléka pedig napenergiából származzon. Ezzel kapcsolatban az interjúban a kis moduláris atomreaktorok (SMR) amerikai technológiájáról is szó esett.

A kormányfő kitért az adatszuverenitás kérdésére is, különösen a Tik Tok amerikai értékesítésével kapcsolatban. Orbán Viktor szerint meg kell teremteni az adatszuverenitást a nyugati világban, az európai és a nemzeti szinten, valamint a személyes adatok védelme terén is.

Az EU jövőjével kapcsolatban a miniszterelnök kijelentette, hogy a jelenlegi rendszer "megbukott" és "kihalófélben van". Szerinte az együttműködés ötletét nem szabad feladni, de az Európai Uniónak új architektúrára van szüksége, amelynek sarokköve a nemzeti szuverenitás.

 A háború és a migráció

 A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a háborúval kapcsolatban Donald Trump a béke embere. Orbán Viktor szerint a tárgyalóasztalnál kell erőt mutatni, nem a frontvonalon. Kijelentette, hogy Európa valójában sokkal erősebb Oroszországnál, a NATO és az EU katonai és gazdasági ereje is nagyobb. Ugyanakkor az eszkaláció veszélye a nukleáris fegyverek miatt áll fenn, ezért kell kerülni az erőfitogtatást a fronton.

A migráció kérdésében Orbán Viktor kategorikus álláspontot foglalt el, kijelentve, hogy "a bevándorlás a demokrácia végét jelenti". A kormányfő szerint Magyarország dönt arról, kivel szeretne együtt élni, és a bevándorlók szavazati jogának megszerzése megváltoztatja az európai politikai tájat. A miniszterelnök megerősítette, hogy a kormány továbbra is küzd a kerítéssel a határokon, és ellenáll minden zsarolásnak.

Forrás: Youtube

További híreink

Jön az év leglátványosabb szuperholdja, mutatjuk, mikor kémlelje az eget

Megszólalt Porosenko az Ukrajnát megrengető korrupciós botrányról

Ő ölhette meg a 20 éves Andit Szolnokon: „Gyönyörű, barna hajú angyalka volt...”

Gazdagabb volt Rothschildnál is

Villámgyors pogácsa olcsón, amit nem tudsz elrontani

A magyar válogatott drámájánál is lehet rosszabb: összetört vb-álmok

Új tervet dolgozott ki titokban az ukrajnai háború lezárására a Trump adminisztráció + videó

Enélkül nem működik jól az air fryer, a Lidlben ráadásul 1999 forintért több mint száz darabot is kapsz belőle

ByeAlex és a rapper ellen indult eljárás, miközben a zenekarok a drogellenes küzdelmet sürgetik + videóegy

További híreink

ByeAlex és a rapper ellen indult eljárás, miközben a zenekarok a drogellenes küzdelmet sürgetik + videóegy

Fájdalmas döntést hozott az Országgyűlés Szabó Tímeára nézve + videó

3,4 milliárd forint a leleplezés ára: a Szuverenitásvédelmi Hivatal szerint a Telex a brüsszeli beavatkozás jól kitömött eszköze

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Új tervet dolgozott ki titokban az ukrajnai háború lezárására a Trump adminisztráció + videó
2
Orbán Viktor: Ez több mint lehetetlen
3
Égen-földön keresik a nyolcéves fiút és édesapját
4
Szakértők helyett statiszták és vörös bárók: Magyar Péter bandája egy kétségbeesett casting-show + videó
5
3,4 milliárd forint a leleplezés ára: a Szuverenitásvédelmi Hivatal szerint a Telex a brüsszeli beavatkozás jól kitömött eszköze
6
Háború Ukrajnában – A korrupciós botrány átírhatja az ország jövőjét + videó
7
Nemcsak Zelenszkijt, hanem a nagyhatalmú kabinetfőnökét is lehallgatták a sikkasztási botrányban + videó
8
Kiderült, hogy melyik a legkedveltebb magyar borvidék
9
Steiner Attila: Komolytalanra sikeredett a Tisza Párt jelöltállítása + videó
10
The Economist is kimondta: Zelenszkijék maffiája aranyvécét hsznál, Brüsszel mégis több pénzt követel

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!