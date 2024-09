A mindennapi életre is kihat a hajléktalanok térfoglalása Újbudán

- kezdte mesélni az élményeit Kovács Gábor egyesületi vezető, aki szomorúnak, illetve egyszerre felháborítanak nevezte az őrmezői és a kerületi állapotokat. Korábban a Metropol is tudatta, hogy egy hajléktalan a Bikás park közelében, két játszótér között vert tanyát és késével életveszélyesen fenyegette az arra járókat. Ezt megelőzően szintén a Bikás parknál törték fel hajléktalanok a kutyafuttatóban kihelyezett adományládát . A tetteseket később a Tizenegy Állatvédő Egyesület munkatársai találták meg, erről ITT számolt be a lap.

A Metropol több alkalommal is hírt adott arról, hogy Újbudán egyre elviselhetetlenebb helyzet alakul ki , mert egyes területeket egész egyszerűen átvesznek, megszállnak a hajléktalanok, aki ott aztán finom szólva is megkérdőjelezhető módon viselkednek , élnek. Egy őrmezei csoportban panaszkodott arról egy helyi, hogy konkrétan a lakása ablaka alá piszkítanak, óriási szemetet halmoznak fel és teszik embertelenné a környéket. A helyszínen valóban szörnyű állapotok uralkodnak, amiről a Tizenegy Állatvédő Egyesület - Újbudai Állatmentés munkatársai maguk is meggyőződtek.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.