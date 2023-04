A mikrovállalkozások számára is jelentősen csökkentik az elektromos áram árát

Megosztás itt:

165-ről 70 forintra csökkentik az elektromos áram kilowattonkénti árát a mikrovállalkozások számára - ezt a miniszterelnökséget vezető miniszter jelentette be a kormányinfón. Gulyás Gergely hangsúlyozta: az átlagfogyasztásig eddig is kedvezményes tarifát érvényesítettek, e felett azonban 165 Ft/kilowattot kellett fizetni. Ezt most a lakossági piaci árral megegyezően 70 forintra csökkentik.

A tárcavezető azt mondta: a legfeljebb 10 főt foglalkoztató, legfeljebb 2 millió euró árbevétellel rendelkező mikrovállalkozások számára, akik korábban egyetemes szolgáltatásra voltak jogosultak, ez komoly anyagi segítséget jelent.