A Migration Aid üzent Bayer Zsoltnak

Külföldi titkosszolgálatok segítségével próbálják lejáratni a Migration Aidet – állítja a szervezet operatív vezetője. Siewert András Bayer Zsolt napokban megjelent cikkére reagálva tartott sajtótájékoztatót. Bayer cikkében titokban készült felvételekkel mutatja be, hogy a Migration Aid illegálisan gyűjt adatokat a tranzitzónába érkező migránsokról.

A civil szervezet vezetője azt állítja, hogy megkereste őket egy férfi, akivel kétszer találkoztak is az elmúlt hónapokban, de – állítása szerint – rájöttek, csak információkat akartak szerezni tőlük egy titkos akció keretében.

„Ez a dolog arról szól – és hogyha majd mi publikálni fogjuk a beszélgetést és annak a hanganyagát, abból ki fog derülni –, hogy végig megpróbáltak volna bennünket illegális, a magyar alkotmányos rendet veszélyeztető cselekedetekre buzdítani. Felvetődik még természetesen az is, hogy Bayer Zsolt szeret a publicisztikáiban a hazaárulás fogalmával dobálózni. Most találkozhat ennek a jogi oldalával. És azt is javasolnám Bayer Zsoltnak, hogy kösse föl a nyúlcipőt, és meg se álljon olyan országig, amelynek nincs kiadatási kérelme Magyarországgal” – fogalmazott Siewert András operatív vezető.

A kormány rövid közleményben reagált: azt írják, a Migration Aid egy Soros György által kitartott szervezet, és mint ilyen, be kell majd tiltani a választás után.