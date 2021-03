A migránsok között több a fertőzött

6494 új fertőzöttet azonosítottak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 475 207-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 158 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 16 146-ra emelkedett. Folyamatosan zajlik az oltás, 1 047 045 a beoltottak száma, ebből 314 485-en már a második oltást is megkapták. A koronavírus-járvány harmadik hullámának felszálló ágában vagyunk, és rendkívül súlyos a helyzet - mondta a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa a Kossuth rádióban. Magyarország átoltottsága lakosságarányosan a második helyen áll az Európai Unióban - mondta az országos tiszti főorvos. Müller Cecília közölte: egyetlenegy napot nem hagynak ki az oltásban, és az országba érkezett minden vakcinát beadják az embereknek. A baloldali oltást támadó kampány ellenére az oltási program eredményes - mondta Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára Magyarország élőben című műsorunkban. A következő napokban is folytatják az oltásokat, és újabb vakcinaszállítmányok is érkeznek - közölte Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. A 9. héten több településen tovább emelkedett a koronavírus örökítőanyagának mennyisége a szennyvízben - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai alapján a koronavirus.gov.hu. „Egyre ütősebb kardot fejleszt a vírus, mi pedig egyre jobb pajzzsal próbálunk ez ellen védekezni” - mondta Kacskovics Imre immunológus a vírusmutációk kapcsán Magyarország élőben extra című műsorunkban. Magyar-cseh-izraeli kormányfői csúcstalálkozót tartanak csütörtökön Jeruzsálemben, melynek fő témája a koronavírus-járvány elleni védekezés lesz - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A budapesti Fidesz felszólítja a főváros vezetését, hogy fizesse vissza a vendéglátósoknak a tőlük iparűzési adóelőlegként elvett pénzt, amit a koronavírus-járvány miatt a kormány bértámogatásra folyósított számukra - mondta Láng Zsolt. A főváros balliberális vezetése alig több mint egy év alatt 117 milliárd forintnyi vagyon lapátolt ki az önkormányzat költségvetéséből, miközben semmilyen fejlesztés nem történt - jelentette ki a Volner Párt elnöke. A kormány az elmúlt tíz évben számos olyan döntést hozott, amely hozzájárult a nők lehetőségeinek, választási szabadságának bővüléséhez, munkájuk megbecsüléséhez - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszteri hivatal. Nőnek lenni a történelem során mindig bátor vállalkozás volt - mondta az igazságügyi miniszter. Varga Judit kiemelte: így volt ez akkor is, amikor a nők az egyenlő bérekért és a választójogért szálltak síkra, és napjainkban is, amikor a választás szabadságát már élvezve kell zsonglőrködni a család és a munka között. Ferenc pápa Magyarországra látogat és részt vesz a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szeptember 12-i záró szentmiséjén - közölte Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek. Első pillanatra úgy tűnhet, hogy a magyar gazdaság újraindítása csak annyit jelent, hogy kinyitnak azok, akik korábban bezártak, de valójában több újraindításra is szükség van - mondta a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Már igényelhetik a jogosult vállalkozások és egyesületek a kamatmentes újraindítási gyorskölcsönt az MFB Pontok hálózatában - közölte a Magyar Fejlesztési Bank. A virágboltoknak ugyan be kellett zárniuk a védelmi intézkedések szigorítása miatt, de a piaci virágos standok továbbra is nyitva tarthatnak - közölte Nagy István agrárminiszter közösségi oldalán. A köznevelésesért felelős államtitkár felszólította az E-Kréta Zrt.-t a hibák kijavítására azt követően, hogy túlterhelés miatt hétfőn leállt a digitális Kréta rendszer és a kollaborációs tér. A Rákóczi Szövetség idén is arra kéri a külhoni magyar családokat, hogy válasszanak iskolaköteles gyermeküknek magyar iskolát. Csaknem fél évszázadnyi kísérletezés után négy magyar és egy svéd kutatónak az eddig mért adatok elemzése alapján sikerült bizonyítania egy rendkívül tünékeny részecske, az Odderon régóta feltételezett létezését. Egy identitásválságban lévő csoportot hagyott ott a Fidesz - mondta Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász Magyarország élőben című műsorunkban azzal kapcsolatban, hogy a Fidesz kilépett az Európai Néppárt Európai Parlamenti frakciójából. Matteo Salvini, az olasz Liga vezetője a milánói magyar főkonzullal, Csiszár Jenővel egyeztetett, egyebek mellett a koronavírus elleni oltási kampányról és az idegenforgalom újraindításáról - közölte a párt. A világon 117,1 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,6 millió, a gyógyultaké 66,3 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Romániában eltörölték az eddigi 55 éves korhatárt, és valamennyi 18. életévét betöltött felnőtt megkaphatja a koronavírus elleni AstraZeneca vakcinát. Észak-Macedónia is engedélyezte az orosz Szputnyik V védőoltás alkalmazását a koronavírus-járvány elleni harcban, és már meg is érkezett az első adag orosz vakcinaszállítmány az országba. A regisztráció március 1-jei elindítását követő öt napban Ukrajnában 155 ezren iratkoztak fel koronavírus elleni védőoltásra - közölte Denisz Smihal miniszterelnök, de csak kevesebb mint 18 ezren kapták meg az oltást. Olaszországban túllépte a százezret a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma. Franciaországban megemelkedett az intenzív ellátásra szoruló koronavírusos fertőzöttek száma, a helyzet elsősorban a fővárosi régióban vált kritikussá, ahol a hatóságok a nem sürgős beavatkozások negyven százalékának elhalasztására kérték a kórházakat. A holland kormány bejelentette, hogy a koronavírus-járvány terjedésének lassítása végett március 31-ig meghosszabbítja az országban hatályban lévő, este 9 és hajnali 4 óra közötti kijárási tilalmat. Kéthavi távoktatás után megnyíltak az általános és a középiskolák Angliában, és életbe lépett az a kormányrendelet, amelynek értelmében az Angliában élőknek írásban indokolniuk kell utazásuk célját, ha külföldre akarnak utazni. Enyhítettek bizonyos korlátozásokon az Egyesült Államokban, mostantól kis csoportokban beltéren, maszk viselése nélkül is találkozhatnak egymással azok, akik megkapták minden szükséges oltásukat a koronavírus ellen. Mianmarban ismét éles lőszerrel lőttek a tüntető tömegbe a biztonsági erők, szemtanúk szerint legalább két ember meghalt, hárman súlyosan megsebesültek. Államcsínykísérletnek nevezte a szerb államfő illegális lehallgatását Ana Brnabic miniszterelnök. Olaszországban azonosították a 2015-ös párizsi terrortámadások elkövetői mögött húzódó dzsihadista szervezet egyik tagját, aki kapcsolatban állt az elkövetőkkel - közölték a helyi hatóságok. A Repubblica című olasz lap értesülése szerint egyes nem kormányzati szervezetek esetében fennáll a gyanú, hogy a Földközi-tengeren végzett mentési műveleteket az embercsempészekkel egyeztették. Egy ukrán embercsempészt fogtak el Csanádpalota közelében, a férfi 17 határsértőt zsúfolt terepjárójába - tájékoztatott a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. Részletes beismerő vallomást tett a nyomozóknak az a 26 éves férfi, akit a vasárnapi, kislángi kettős gyilkossággal gyanúsítanak - közölte a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság. Súlyosan megsérült egy hároméves kisfiú, akire a család kutyái rátámadtak a házuk udvarán - tájékoztatott a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyelete. Öt helyszínen tíz tonna illegális fémhulladékot foglaltak le a pénzügyőrök debreceni és nyíregyházi illegális fémtelepeken - tájékoztatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az óvodák és az iskolák ideiglenes bezárása miatt szerdától a közösségi közlekedési járatok tanszüneti menetrend szerint közlekednek - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Magyarország rendezi az öttusa világkupa-sorozat döntőjét - határozott a sportág nemzetközi szövetsége. Babos Tímea odalán Veronika Kugyermetovával bejutott a második fordulóba a dubaji keménypályás női tenisztorna páros versenyében.