A migrációval kapcsolatos legújabb kihívásokról tartottak konferenciát

A migráció okozta legújabb kihívásokról és az elmúlt év tapasztalatairól tartott közösen konferenciát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Migrációkutató Intézet. Az előadók szerint minden esetben vizsgálni kell a migráció okát, illetve meg kell különböztetni az érkezőket az alapján, hogy honnan érkeznek Európába. A 2015-ös krízishelyzet óta eltelt időszakot ráadásul nem csak a probléma kezelés alapján kell értékelni, hanem integrációs szempontból is.

„Most azt látjuk, főleg a 2015 utáni időszakkal összehasonlítva, hogy egy nagy mértékű mérséklődés látható. Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy ezek nincsenek kőbe vésve, és bármikor a jövőben is előállhat olyan helyzet, amely nyomán egyébként több százezren érkeznének a kontinensre, és erre kellene valamilyen választ találni a tagállamoknak és az Európai Unió egészének – emelte ki Janik Szabolcs. – Én azt hiszem, hogy a biztonság, az mindenféleképpen nagyon fontos és izgalmas kérdés lesz, hogy ezt hogyan lehet megőrizni a kontinensen, és javítani. Illetve én azt hiszen, hogy lassan az integráció tapasztalatairól is elkezdhetünk beszélni, hiszen most már azért több mint 3 esztendő eltelt azután, hogy kirobbant ez a migrációs krízis” – tette hozzá az MKI igazgatóhelyettese.