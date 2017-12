A migrációs vita veszélyeztetheti az unió stabilitását

A migrációról szóló vita árnyékolta be az európai uniós csúcstalálkozót – számol be a brit Express napilap. A cikk szerint ezzel összefüggésben mélyült a szakadék a kelet- és nyugat-európai országok között. A véleménykülönbség pedig akár az egész közösség stabilitását is veszélyeztetheti. A lap megemlíti, hogy a találkozó előtt a brexit és az eurózóna reformja volt a két legfontosabbnak várt téma, az Európai Tanács elnöke, Donald Tusk azonban újranyitotta a migrációs vitát azzal, hogy a brüsszeli kötelező kvótákról szóló javaslatot hatástalannak és megosztónak nevezte. A lengyel politikus azt mondta: csak olyan javaslat vezethet megoldáshoz, amelyet minden tagállam támogat. A német kancellár a szolidaritásban látja a megoldást, míg a visegrádi országok Tusk mögé álltak. Az új cseh miniszterelnök azt is hozzátette: a kötelező kvóták elfogadásának erőltetése csak az EU megosztottságát növelné.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A szavazati jog megvonásával, azaz a teljes jogú uniós tagság felfüggesztésével fenyegeti a két legnagyobb uniós tagállam Lengyelországot – olvasható az uniós ügyekkel foglalkozó Euractiv.com portálon. Ennek nyomatékosítására a francia elnök és a német kancellár a csúcstalálkozó után közös sajtótájékoztatón jelentette be, hogy mindketten támogatni fogják, ha az Európai Bizottság érvényesíti az úgynevezett 7-es cikkelyt Varsó ellen, ami már a jövő héten megtörténhet. Mindketten reményüket fejezték ki azonban, hogy az új lengyel miniszterelnök mindent megtesz azért, hogy elkerülje. Mateusz Morawiecki maga jelentette be, hogy szerinte jövő héten a bizottság szankciókat vezet be országa ellen. Lengyelországot az igazságügyi reform és a sajtószabadság korlátozásán kívül az új választási törvény miatt bírálja Brüsszel.

Még nehezebb lesz a brexit az uniós vezetők szerint – írja a brit Independent. A lap beszámol arról, hogy az Európai Tanács elnöke és a német kancellár szerint is keményebb lesz a kilépési tárgyalások második szakasza, mint az első. Nagy-Britanniának el kell fogadnia az új uniós jogszabályokat, és a jövő tavaszig tartó átmeneti időszakban nem számíthat kereskedelmi szerződésekre. A lap megjegyzi, hogy bár a bent maradó 27-ek új feltételei heves tiltakozást váltanak ki a brit euroszkeptikusok között, de ez Európai Unió rá fogja kényszeríteni Londonra a brexitre vonatkozó döntéseit.