„A migrációs válság is politikai termék a Fidesz számára"

A MAGYAR NEMZET RENDKÍVÜLI LAPSZÁMMAL MÉG EGYSZER MEGJELENIK SZOMBATON. "KÜZDÜNK, UTOLSÓ LÉLEGZETÜNKIG" ÍRTA FACEBOOK-POSZTJÁBAN A LAP FÕSZERKESZTÕJE. A VIDÉKI VÁROSOKBAN IS FOLYAMATOS TÜNTETÉSEKRE KÉSZÜLÜNK - NYILATKOZTA A SZOMBATI BUDAPESTI TÜNTETÉS FÕSZERVEZÕJE, HOMMONAY GERGELY. IDEIGLENES TÉRFIGYELÕ KAMERÁKKAL PAKOLTÁK TELE A KOSSUTH TÉR KÖRNYÉKÉT A SZOMBATI KORMÁNYELLENES TÜNTETÉS ELÕTT - 444.HU NÉV SZERINT LISTÁZZÁK A KORMÁNY ÁLTAL SOROS-BÉRENCNEK TARTOTT EMBEREKET A KORMÁNYKÖZELI FIGYELÕBEN, HALOTTAK IS VANNAK A LISTÁN. ELÍTÉLI AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK BUDAPESTI NAGYKÖVETSÉGE A MAGYAR KORMÁNY CIVIL TÁRSADALMAT MEGFÉLEMLÍTÓ LISTÁZÁSÁT NOL. CHIKÁN ATTILA: SZOMORÚ ÉS FENYEGETÕ, HOGY AKADÉMIKUSOKAT ÉS CIVILEKET LISTÁZNAK, AKIK NEM IS POLITIZÁLNAK. MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG: AZ ILYEN MEGBÉLYEGZÕ LISTÁK „KILÖVÉSI ENGEDÉLYT” JELENTENEK A RAJTUK SZEREPLÕKRE. AMNESTY INTERNATIONAL: NEM FÉLÜNK, ÉS BÁRMIVEL PRÓBÁLKOZNAK, NEM FOGUNK MEGHÁTRÁLNI. A CEU MEGFÉLEMLÍTÉSNEK NEVEZI A FIGYELÕ LISTÁZÁSÁT. DELEGÁLTAK TUCATJAI SZÁMOLTAK BE TURISTAKÉNT VISELKEDÕ, MAGYARUL NEM TUDÓ, TOLMÁCSRA SZORULÓ SZAVAZÓKRÓL. JOBBIK: EGYÉRTELMÛ CSALÁS-SOROZAT TÖRTÉNT A VÁLASZTÁSON, TÖBB MINT 100 ILYEN ESETET TALÁLTAK EDDIG. AZ LMP LÉTREHOZOTT EGY JOGÁSZOKBÓL, INFORMATIKUSOKBÓL ÁLLÓ CSAPATOT A VÁLASZTÁSI CSALÁSOK KIVIZSGÁLÁSÁRA. A SZAKEMBEREK SZERINT AZ ÚJABB FIDESZES KÉTHARMAD UTÁN NEHEZEBB LESZ A KORRUPCIÓT FELDERÍTENI. DK: A KAMPÁNYNAK VÉGE - FOLYTATÓDHAT AZ EGÉSZSÉGÜGY LERABLÁSA. TÖBBSZÖR IS MEGALÁZÓAN VICCELÕDIK A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG ELNÖKÉVEL ORBÁN VIKTOR AZ ÁLTALA KÖZZÉTETT VIDEÓN. TIBORCZ ISTVÁN: AZ ELIOS ÜGYBEN KERESTE AZ OLAF-OT, DE VÉGÜL NEM HALLGATTÁK KI HVG. EGY DOKUMENTUM IGAZOLJA, HOGY AZ OLAF LEHETÕSÉGET ADOTT ORBÁN VIKTOR VEJÉNEK A REAGÁLÁSRA 24.HU. 69 MILLIÓ FORINTOT GYÛJTÖTTEK ÖSSZE AZ EMBEREK EDDIG AZ EGYÜTTNEK, HOGY VISSZAFIZESSÉK A VÁLASZTÁSI KAMPÁNYUKRA KAPOTT TÁMOGATÁST. MÉG KÁPOLNA IS ÉPÜL A 10 MILLIÁRD FORINTBÓL KÉSZÜLÕ SZEGEDI FUTBALLSTADIONBAN. GUARDIAN: A KÖZMÉDIA TÖBB MUNKATÁRSA - NÉVTELENÜL - ELISMERTE, HOGY FÉLELEMKELTÕ, BEVÁNDORLÁS-ELLENES KAMPÁNYBAN VETTEK RÉSZT. KEZDEMÉNYEZI A FIDESZ KIZÁRÁSÁT AZ EURÓPAI NÉPPÁRTBÓL A BELGA CSU ELNÖKE. A EURÓPAI PARLAMENT IGAZSÁGÜGYI SZAKBIZOTTSÁGA JAVASOLJA, HOGY ÉLESÍTSÉK A 7-ES CIKKELYT MAGYARORSZÁGGAL SZEMBEN. A 7-ES CIKKELY MAGYARORSZÁG UNIÓS SZAVAZATI JOGÁNAK FELFÜGGESZTÉSÉT IS JELENTHETI. AZ AMERIKAI MAGYAR NAGYKÖVETSÉG ELÍTÉLI A FIGYELÕBEN MEGJELENT SOROS GYÖRGY ÁLLÍTÓLAGOS MAGYAR ÜGYNÖKEIRÕL KÉSZÜLT LISTÁJÁT. AMERIKAI NATO-NAGYKÖVET: MAGYARORSZÁGNAK NEM LENNE SZABAD AZ UKRAJNÁVAL SZEMBEN FENNÁLLÓ PROBLÉMÁIT A NATO SZINTJÉRE EMELNIE. BRIT NEMZETBIZTONSÁG: AZ OROSZ KATONAI HÍRSZERZÉS ÖT ÉVE FIGYELHETTE A MEGMÉRGEZETT KETTÕS ÜGYNÖKÖT, SZERGEJ SZKRIPALT. ÜGYVÉDJE SZERINT POLITIKAI MENEDÉKJOGOT KAPOTT COSTA RICÁBAN EGY VOLT ROMÁN MINISZTER, AKIT ELSÕ FOKON TAVALY HAT ÉV BÖRTÖNRE ÍTÉLTEK. ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY SZEMÉLYAUTÓ ÉS EGY AUTÓBUSZ AZ AUTÓPÁLYÁN, BULGÁRIÁBAN, LEGKEVESEBB HAT EMBER MEGHALT. OLASZ ÁLLAMFÕ: EREDMÉNY NÉLKÜL ZÁRULTAK A KORMÁNYALAKÍTÁSI KONZULTÁCIÓK. ÚJBÓL ELUTASÍTOTTA JORDI SÁNCHEZ KATALÁN ELNÖKJELÖLT SZABADLÁBRA HELYEZÉSI KÉRELMÉT A SPANYOL LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG. AZ EU MEGHOSSZABBÍTOTTA AZ EMBERI JOGSÉRTÉSEK MIATT IRÁNNAL SZEMBEN ELRENDELT SZANKCIÓIT. LEGKEVESEBB 25 EMBER MEGHALT AZ ISZLÁM ÁLLAM TERRORSZERVEZET ELLEN HARCOLÓ FEGYVERESEK TEMETÉSÉN ELKÖVETETT ROBBANTÁSBAN. LESODRÓDOTT AZ ÚTRÓL, MAJD FELBORULT ÉS ELÜTÖTT EGY GYALOGOST EGY GÉPKOCSI RIMÓCON, A GYALOGOS MEGHALT, A JÁRMÛ VEZETÕJE MEGSÉRÜLT. KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT ÖSSZE, MAJD AZ EGYIK A VILLAMOSSÍNEKRE BORULT BUDAPEST X. KERÜLETÉBEN, KÉT EMBER MEGSÉRÜLT. KÉT AUTÓ ÉS KÉT KAMION ÜTKÖZÖTT ÖSSZE A 48-AS FÕÚTON, DEBRECEN KÖZELÉBEN, EGY EMBER SÚLYOSAN MEGSÉRÜLT. KÉT GÉPKOCSI ÜTKÖZÖTT ÖSSZE NAGYCSERKESZ ÉS TISZALÖK KÖZÖTT, HÁRMAN SÚLYOSAN MEGSÉRÜLTEK.