A migrációs bírságot Magyarország elfogadhatatlannak tartja és nem kívánja kifizetni

Megosztás itt:

A közleményben azt írták: az Igazságügyi Minisztérium nemzetközi jogi szakértők bevonásával fog lépéseket tenni a magyar érdekek védelme érdekében. A sajtóban megjelent hírekkel szemben a kormány nem enged az ítéletnek, ellenkezőleg: megkezdi a jogi lépéseket a brüsszeli döntéssel és nyomásgyakorlással szemben.

Magyarországot egyszeri 200 millió eurós, vagyis 80 milliárd forintos büntetés, valamint napi 1 millió eurós késedelmi kamat megfizetésére kötelezte az Európai Bíróság abban a perben, amit az Európai Bizottság indított Magyarország ellen a migrációs szabályok miatt. Ez az összeg brutális, hétszerese annak, amit az Európai Bizottság indítványozott a bíróság számára – hangsúlyozták.

A kormány már a bírság kiszabásakor nyilvánvalóvá tette, hogy ezt a bírságot Magyarország elfogadhatatlannak tartja és nem kívánja kifizetni. Felháborító, hogy Magyarország 800 milliárd forintot költött az elmúlt években a határvédelemre, Brüsszel eközben példátlan mértékű bírsággal támadja Magyarországot – emelték ki.

A tájékoztatás szerint az igazságügyi miniszter arra kapott megbízást, hogy vizsgálja meg azokat a jogi lehetőségeket, amelyekkel az ítélet következményei elháríthatók.

Hozzátették: az Európai Bizottság által indított per valójában annak a politikai nyomásgyakorlásnak a része, amivel Magyarországot rá akarják venni a bevándorláspárti politikára. Azért büntetik óriási mértékű brüsszeli bírsággal hazánkat, mert nem engedjük be területünkre a migránsokat, hogy kérelmüket itt beadva aztán az országban maradjanak – fogalmaztak.

"A kormány kitart a magyar emberek akaratának érvényesítés mellett, és a határokat továbbra is megvédjük az illegális bevándorlóktól" - közölték.

A tárca megjegyezte: ha Magyarország végrehajtaná az a határozatot, akkor meg kellene szüntetni a határőrizetet és az ország tele lenne itt állomásozó migránsokkal. Így az Európai Unióban beadott menekültkérelmek 25 százalékát Magyarországon kellene elbírálni, ami migránsgettók kialakulásához vezetne. Utána pedig hiába születne a kitoloncolásukról döntés, az európai tapasztalatok szerint ez tízből kilenc esetben nem sikerül – mutattak rá.

"Hazánk megbüntetése helyett Brüsszelnek el kellene fogadnia, hogy Magyarország ne vegyen részt a központi migrációs politikában, azaz a bevándorlók kötelező befogadásában és elosztásában" – áll a közleményben.

Elfogadhatatlannak nevezték, hogy Magyarországot büntetik azért, amit egyre többen a kívánatos szabályozásnak tartanak. Magyarország ezért a bírság felfüggesztését is kérte a bizottságtól. A kérdésben a magyar emberek véleményét is kikérték a most zajló nemzeti konzultációban.

A kormány mostani döntésével az igazságügyi miniszter arra kapott megbízást, hogy vizsgálja meg azokat a jogi lehetőségeket, amelyekkel az ítélet következményei elháríthatók. A konkrét jogi lépésekhez szükséges szakmai munkára tapasztalt nemzetközi jogászok bevonásával kerül sor, amelyhez a kormány 600 millió forint fedezetet is biztosít – írták.

Forrás: MTI

Fotó: Wikipédia