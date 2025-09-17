A migráció veszélyeire felhívó kampányt indít az Alapjogokért Központ + videó

A migráció veszélyeire felhívó kampányt indít az Alapjogokért Központ - jelentette be a szervezet főigazgatója a röszkei határzárnál. Szánthó Miklós úgy fogalmazott: „elég egy rossz választás, és mi is bevándorlóországgá válunk”. Mint mondta: Nyugat-Európa rosszul döntött, és elesett. Magyarország viszont ma biztonságos hely, de ezt nem vehetjük magától értetődő, természetes adottságnak.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.