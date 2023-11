A migráció ügye is újra napirendre kerül a nemzeti konzultációban + videó

Megosztás itt:

Kovács Zoltán közölte, Brüsszel ránk akarja erőltetni az illegális migránsokat, de a magyar kormány nemet mond a migránskvótára és a migránsgettókra is.

Az államtitkár hozzátette: 2015 óta Brüsszelben mit sem változott a hozzáállás az illegális migrációhoz, ugyanakkor a szervezett bűnözők mellett most már radikális csoportok vették át az illegális migráció irányítását.