A Mi Hazánk szerint nincs oka ünnepelni a magyar dolgozóknak május elsején

"A kormány ugyanis az elmúlt 13 évben teljesen lekötelezettjévé vált a globális, ha úgy tetszik karvalykapitalizmusnak. A fő alapelvük az, hogy olcsó munkaerőt kell biztosítani a multik számára, más szempont nem lényeges. Az Európai Unión belül Magyarország átlagbérek tekintetében már csak Bulgáriát előzi meg, Románia is előttünk van. De van további probléma is, hogy az egyébként komoly fogyatékosságokkal küzdő munka törvénykönyvét sem tartják be minden helyen, rendkívül sok a szabálytalanság, és ami védelmet nyújthatna a magyar dolgozók számára, a szakszervezetiség, az nem igazából létezik" - fogalmazott a Mi Hazánk politikusa.