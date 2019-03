A Mi Hazánk a tanulást és a munkát tartja megoldásnak

KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. VARGA JUDIT EU-KAPCSOLATOKÉRT FELELÕS ÁLLAMTITKÁR: WEBER VÉRIG SÉRTETTE A MAGYAR VÁLASZTÓKAT NYILATKOZATÁVAL. MANFRED WEBER A NÉMET KÖZSZOLGÁLATI TV-BEN KÖZÖLTE: HA CSAK A FIDESZ SZAVAZATAIVAL TUDNA BIZOTTSÁGI ELNÖKKÉ VÁLNI, AKKOR NEM FOGADNÁ EL A MEGBÍZÁST. UTOLSÓ ÜLÉSÉT TARTJA AZ ORSZÁGGYÛLÉS HÉTFÕN ÉS KEDDEN AZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK ELÕTT. A KÉPVISELÕK 16 JAVASLATRÓL DÖNTENEK, KÖZTÜK A CSALÁDVÉDELMI AKCIÓTERVHEZ SZÜKSÉGES TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSOKRÓL. DEUTSCH TAMÁS: HÁNY TERRORISTAGYANÚS SZEMÉLYNEK ADOTT MIGRÁNSKÁRTYÁT BRÜSSZEL? KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. DEUTSCH TAMÁS ARRA REAGÁLT VASÁRNAP, MISZERINT A BUDAPESTEN ELFOGOTT SZÍR TERRORISTAVEZÉR, HASSAN F. IS KAPOTT BRÜSSZELI „MIGRÁNSKÁRTYÁT” MAGYAR NEMZET. SZIJJÁRTÓ PÉTER: VILÁGMÉRETÛ LIBERÁLIS ÁLHÍRGYÁRAK MÛKÖDNEK, AMIKNEK BÁRMELYIK POLITIKUS A CÉLTÁBLÁJA LEHET, AKI ELTÉR A LIBERÁLIS FÕSODORTÓL KOSSUTH RÁDIÓ. LMP: AZ ÁRAK EMELKEDÉSÉBEN TAPASZTALJA MEG AZ ASZÁLY HATÁSÁT A MAGYAR TÁRSADALOM. ÁPRILISBAN KEZDÕDIK A BÖLCSÕDEI JELENTKEZÉSI IDÕSZAK, SOK INTÉZMÉNY NYÍLT NAPOKKAL VÁRJA A SZÜLÕKET ÉS A GYEREKEKET. AZ ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS UTOLSÓ IDÕKÖZI POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁSÁT TARTJÁK MA IBRÁNYBAN ÉS SZELEVÉNYBEN. KÉTSZINTÛ ÜGYFÉL-AZONOSÍTÁST ALKALMAZ HÉTFÕTÕL WEBOLDALAIN A NEMZETI ÚTDÍJFIZETÉSI ZRT. A BANKKÁRTYÁS MATRICÁS ÉS E-ÚTDÍJAS VÁSÁRLÁSOKNÁL. NOVÁK KATALIN: NEM A MIGRÁCIÓ A HELYES VÁLASZ A DEMOGRÁFIAI KÉRDÉSEKRE MONDTA VERONÁBAN A CSALÁDOK VILÁGKONGRESSZUSÁN. AZ ÁLLAMTITKÁR AZT IS KIEMELTE, HOGY EGYRE TÖBB OLYAN ORSZÁG VAN, AMELY ÉRDEKLÕDIK A MAGYAR CSALÁDPOLITIKA IRÁNT. MATTEO SALVINI OLASZ MINISZTERELNÖK: TANULNI KELL A MAGYAR KORMÁNY CSALÁDPOLITIKÁJÁBÓL. TARLÓS ISTVÁN: TELJES ZÛRZAVAR URALKODIK AZ ELLENZÉKI OLDALON MAGYAR NEMZET. KOCSIS MÁTÉ: KARÁCSONY GERGELY POLGÁRMESTERKÉNT IS MEGBUKOTT, FELÉLTE A KERÜLET MEGTAKARÍTÁSAIT, ÉS NYERESÉG HELYETT VESZTESÉGET TERMELT MAGYAR NEMZET. BEMUTATTA SZÕREGI HÁZÁT AZ ÚJSÁGÍRÓKNAK UJHELYI ISTVÁN, SZERINTE AZ INGATLAN NEM ÉR 30-40 MILLIÓ FORINTOT, MINT AZT A SZEVIÉP VOLT VEZETÕJE ÁLLÍTJA. A SZEVIÉP VOLT IGAZGATÓJA: UJHELYI HIÁBA TAGADJA, A SZEVIÉP ZRT. FINANSZÍROZTA SZÕREGI HÁZÁNAK FELÚJÍTÁSÁT - ECHO TV. NÉGY ÉV ALATT TÖBB MINT 13 MILLIÁRD FORINTBÓL TELJESEN MEGÚJUL AZ ESZTERGOMI BAZILIKA MAGYAR NEMZET. ORFK: KORSZERÛ MENTÕHELIKOPTEREK ÁLLNAK SZOLGÁLATBA HÉTFÕN. MÁJUS 1-TÕL INGYENESEN ELÉRHETÕ LESZ AZ INTERNETEN AZ M3. NAIH: A BÍRÓSÁG SZERINT IS JOGELLENESEN KEZELT ADATOKAT A SZCIENTOLÓGIAI EGYHÁZ. A FÛTÉSRENDSZER KORSZERÛSÍTÉSÉRE ÍRT KI PÁLYÁZATOT A FIATAL CSALÁDOSOK KLUBJA M1. BRONZÉRMET SZERZETT A MAGYAR NÕI VÍZILABDA-VÁLOGATOTT AZ EURÓPA KUPÁN TORINÓBAN. HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK KEZDÕDTEK TÖRÖKORSZÁGBAN: 81 TARTOMÁNYBAN 57 MILLIÓAN SZAVAZHATNAK. AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK NEM NYÚJT TOVÁBB PÉNZÜGYI SEGÍTSÉGET EL SALVADORNAK, GUATEMALÁNAK ÉS HONDURASNAK. TRUMP SZERINT EZ A 3 KÖZÉP-AMERIKAI ORSZÁG FELELÕS AZÉRT, HOGY A MIGRÁNSKARAVÁNOK ELINDULTAK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK FELÉ. MEGKEZDÕDÖTT AZ UKRÁN ELNÖKVÁLASZTÁS ELSÕ FORDULÓJA, DE MINDEN BIZONNYAL SZÜKSÉG LESZ MÁSODIK FORDULÓRA IS. ZUZANA CAPUTOVÁ POLGÁRJOGI AKTIVISTA NYERTE A SZLOVÁK ELNÖKVÁLASZTÁS MÁSODIK FORDULÓJÁT 58,4 SZÁZALÉKKAL. FERENC PÁPA: A MAROKKÓI KERESZTÉNYEKNEK NEM A HITTÉRÍTÉS A FELADATA, HANEM A TESTVÉRISÉGBEN ÉLÉS MINDEN MÁSHITÛVEL. A ROBERT FICO IRÁNY-SZOCIÁLDEMOKRÁCIA KORMÁNYPÁRTJA ÁLTAL TÁMOGATOTT MAROS SEFCOVIC EU-BIZTOS 41,6 SZÁZALÉKON VÉGZETT. DONALD TUSK EURÓPAI TANÁCSI ELNÖK RENDKÍVÜLI BREXITÜGYI EU-CSÚCSOT HÍVOTT ÖSSZE ÁPRILIS 10-RE. HA ÁPRILIS 12-IG NINCS ELÕRELÉPÉS A BREXITMENETREND ÜGYÉBEN, A BRIT EU-TAGSÁG ÁPRILIS 12-ÉN MEGÁLLAPODÁS NÉLKÜL MEGSZÛNHET. VÁDAT EMELT HÁROM TIZENÉVES MIGRÁNS ELLEN A MÁLTAI BÍRÓSÁG EGY TÖRÖK TARTÁLYHAJÓ ELTÉRÍTÉSE MIATT. KATASZTRÓFAVÉDELEM: HOLTTESTET TALÁLTAK A TÛZOLTÓK MIKÖZBEN A LÁNGRA KAPOTT NÁDAST ÉS AVART OLTOTTÁK IZSÁKON VASÁRNAP DÉLUTÁN. ÁROKBA BORULT EGY MOTOROS A 24-ES FÕÚTON PARÁDSASVÁRNÁL, AZ ÉRINTETT ÚTSZAKASZT TELJESEN LEZÁRTÁK. ELGÁZOLT ÉS CSERBEN HAGYOTT EGY GYALOGOST EGY VALÓSZÍNÛLEG ITAL ÉS KÁBÍTÓSZER HATÁSA ALATT ÁLLÓ FÉRFI SZOMBAT ÉJJEL SZEGED-SZÕREGEN, A SOFÕRT EGY ÓRÁN BELÜL ELFOGTÁK. BKK: MÓDOSUL A 91-ES BUSZ KÖZLEKEDÉSE HÉTFÕTÕL PÉNTEKIG, A NYUGATI PÁLYAUDVAR FELÉ TERELVE LESZ, NEM ÉRINTI A SZENT JÁNOS KÓRHÁZAT. KIÉGETT EGY 90 NM-ES CSALÁDI HÁZ PAKSON, A TÛZOLTÓK EGY HOLTTESTET TALÁLTAK. ELSÜLLYEDT EGY TOLÓHAJÓ A DUNÁN SZÁZHALOMBATTÁNÁL, NEM SÉRÜLT MEG SENKI, A HAJÓT DARUVAL EMELIK KI A VÍZBÕL. MEGKEZDÕDÖTT A NYÁRI IDÕSZÁMÍTÁS, AZ ÓRÁKAT ÉJJEL 2-KOR 3-RA KELLETT ÁLLÍTANI. ÚTFELÚJÍTÁSI MUNKÁK MIATT JÖVÕ KEDDEN LEZÁRJÁK AZ M0-S AUTÓÚT SZIGETSZENTMIKLÓSI CSOMÓPONTJÁBAN AZ M1-ES AUTÓPÁLYA FELÉ VEZETÕ FELHAJTÓT.