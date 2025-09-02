A meteorológusok figyelmeztetnek: ősszel nagy eséllyel La Niña időjárási jelenség alakulhat ki

Megosztás itt:

A Portfolio beszámolója szerint a Meteorológiai Világszervezet (WMO) legfrissebb előrejelzése szerint 2025 őszén nagy valószínűséggel La Niña időjárási jelenség válthatja fel a jelenleg fennálló semleges óceáni és légköri viszonyokat.

A WMO közleménye szerint 2025 augusztusának közepén az óceáni és légköri mutatók továbbra is ENSO-semleges állapotot jeleznek, amely 2025 márciusa óta tart. Ebben az időszakban a Csendes-óceán egyenlítői térségében a tengervíz felszíni hőmérséklete az átlagos értékek közelében maradt.

A szakértők szerint a jelenlegi feltételek fokozatosan átadják helyüket a La Niña jelenségnek, amely akár már szeptemberben kialakulhat. A WMO Globális Évszakos Előrejelző Központjainak legfrissebb prognózisa alapján 55% az esélye annak, hogy a Csendes-óceán egyenlítői térségében a tengervíz felszíni hőmérséklete a La Niña szintjére hűl a közelgő szeptember-november időszakban. Ezzel szemben 45% a valószínűsége annak, hogy az ENSO-semleges szint fennmarad.

Az október-december 2025 időszakra vonatkozóan a La Niña kialakulásának valószínűsége enyhén növekszik, körülbelül 60%-ra, míg az ENSO-semleges feltételek fennmaradásának esélye mintegy 40%-ra csökken. A WMO szerint az El Niño kialakulásának esélye a szeptember-december időszakban elhanyagolható.

De mi az a La Niña?

A La Niña a Csendes-óceán egyenlítői térségében a tengervíz felszíni hőmérsékletének jelentős lehűlését jelenti, amely globális időjárási mintákat befolyásolhat. A jelenség gyakran hoz magával szélsőséges időjárási eseményeket, például heves esőzéseket, áradásokat, de akár aszályokat is bizonyos régiókban.

