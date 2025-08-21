Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 21. Csütörtök Sámuel, Hajna napja
Jelenleg a TV-ben:

Napindító

Következik:

Napindító 09:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

A mentők 160 embernek nyújtottak segítséget a fővárosi rendezvényeken

2025. augusztus 21., csütörtök 06:47 | MTI

Az augusztus 20-ai fővárosi rendezvényeken a mentők 160 embernek nyújtottak segítséget az esti órákig - tájékoztatta az Országos Mentőszolgálat az MTI-t a rendezvények befejezését követően, csütörtökön hajnalban.

  • A mentők 160 embernek nyújtottak segítséget a fővárosi rendezvényeken

A közleményben ismertetik: az Országos Mentőszolgálat az idén is komplex mentési terv alapján hajtotta végre az augusztus 20-i tömegrendezvények egészségügyi biztosítását. A mentőegységek a fővárosi tűzijáték idején a Duna pesti és budai oldalának 51, gondosan kiválasztott pontjára települtek.

A fővárosi rendezvényeken az esti órákig 160 ember szorult a mentők segítségére, 80 esetben rosszullétek, közel 30 esetben kisebb sérülések miatt volt szükség elsősegélyre.

Az ellátottak közül 48 beteget kellett kórházba vinni. Egy magasból leesett, középkorú férfit például a helyszíni életmentő beavatkozásokat követően kritikus állapotban szállítottak a mentők kórházba, egy kismamánál pedig a tűzijáték után jelentkeztek szülő fájásai, őt szintén kórházba szállították.

További híreink

Jönnek az élelmiszer-utalványok az extra nyugdíj mellé

Vezércikk – Óriási szerepe lehet hazánknak a békefolyamatban + videó

Szörnyű tragédia érte az indiai milliárdost, akit már az első randin elrabolt magyar kiszemeltje

Ők kaptak állami kitüntetéseket és művészeti díjakat

Repül az idő! Ilyen nagy már Weisz Fanni kisfia

Füstölgő Klárika

Jelentős ukrán veszteségekről szól a friss orosz hadijelentés

Olyan szendvicssütő érkezik a Lidlbe, amilyet még biztosan nem láttál

Magyarország születésnapján minden eddiginél látványosabb tűzijáték várja a Duna-partra látogatókat + videó

További híreink

Magyarország születésnapján minden eddiginél látványosabb tűzijáték várja a Duna-partra látogatókat + videó

Szurkolói viselkedése miatt fizethet a Ferencváros

Szent István Rend kitüntetésben részesült Kapu Tibor és Farkas Bertalan + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Rendben véget ért Európa legnagyobb tűzijátéka + videó
2
Kamera örökítette meg Magyar Péter újabb orbitális hazugságát + videó
3
Gyopáros Alpár: Gyors reakció KamuPetire
4
Komment – Na, ki az, aki nem ünnepli augusztus 20-át? + videó
5
Szurkolói viselkedése miatt fizethet a Ferencváros
6
A székesfehérvári szakemberek már a fertőzés megelőzésén dolgoznak + videó
7
Jelentős ukrán veszteségekről szól a friss orosz hadijelentés
8
Monitor – Ünneprontók kerüljenek! Boldog születésnapot, Magyarország! + videó
9
Szent István Rend kitüntetésben részesült Kapu Tibor és Farkas Bertalan + videó
10
Fucsovics tovább menetel a Winston-Salem-i tenisztornán

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Kovács Zoltán: a Szent István-napi rendezvények rendben zajlottak

Kovács Zoltán: a Szent István-napi rendezvények rendben zajlottak

 Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzshöz napközben beérkezett információk alapján elmondható, hogy a szerdai Szent István-napi rendezvények rendben zajlottak és említésre méltó fennakadás nélkül véget értek - közölte a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szerdán késő este a Facebook-oldalán.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!