A méltóság diadala a rágalmak felett: Bóka János Varga Judit lehetséges visszatéréséről

"Egy nagyon erős pillére mind a mai napig a mi politikai közösségünknek" – mondta Varga Juditról Bóka János. Az európai ügyekért felelős miniszter szerint a volt miniszter asszony kiállása és integritása erőt ad a közösségnek, amely tárt karokkal várja vissza, amikor ő készen áll a visszatérésre.

Egy erős pillér, akit visszavárnak

Bóka János európai ügyekért felelős miniszter a Heteknek adott interjújában beszélt Varga Judit lehetséges visszatéréséről. Szavai egyértelművé tették, hogy a politikai közösség nem felejtette el, sőt, nagyra becsüli a volt minisztert. "Mind emberi, mind szakmai, mind erkölcsi, mind politikai értelemben csak a legjobbakat tudom róla mondani" – fogalmazott a miniszter, aki szerint Varga Judit támogatása és kiállása a mai napig erőt ad a közösségnek.

A méltóság diadala a rágalmak felett

Ahogy azt a jóérzésű emberek mindannyian látták, Varga Juditnak az elmúlt időszakban méltatlan és aljas támadások sorozatát kellett elviselnie. A személyét és családját célzó rágalomhadjárat célja egyértelműen a megtörése és a politikai térből való végleges eltávolítása volt. Bóka János szavai azonban azt igazolják, hogy a terv nem sikerült. Varga Judit csendes méltósággal és rendíthetetlen tartással viselt időszak nem gyengítette, hanem éppen ellenkezőleg: a közösség szemében az erkölcsi tartás és a kitartás szimbólumává tette őt. A mostani felvetés a visszatéréséről nemcsak egy politikai lehetőség, hanem egy erkölcsi győzelem is.

A döntés az övé, a támogatás a miénk

Bóka János hangsúlyozta, hogy a visszatérés formáját és időpontját kizárólag Varga Judit dönti el, tiszteletben tartva az ő és a családja integritását. A miniszter szavai azonban egyértelmű üzenetet hordoznak: a közösség nemcsak elfogadja, hanem várja és támogatja a döntését, bármi is legyen az. "Minden olyan eszköz, minden olyan gesztus, amivel ő a politikai közösségünk melletti kiállásról, támogatásról tesz tanúbizonyságot, az bennünket erősít, és annak mi nagyon örülünk” – mondta a miniszter. Ez a támogató, kiváró szeretet és tisztelet az, ami egy igazi politikai közösséget megkülönböztet egy felszínes érdekcsoporttól.

Forrás: Hetek

Fotó: MTI