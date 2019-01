Horvát és magyar méhészek népszerűsítették közös programmal a mézfogyasztást. A nagyrészt uniós támogatásból létrejött projekt most zárult.

A most zárult másfél éves projekt célja a volt, hogy a turisztikai szempontból vonzóbbá tegyék a két ország méhészeteit, ezzel is növelve a mézfogyasztást. Fontos szempont volt, hogy a mézet úgy mutassák be, mint olyan természetes energiát adó édesítőszert, melynek nagy szerepe van az egészséges táplálkozásban. Több szakmai konferencia a méhbetegségek felismeréséről a szerzett tapasztalatok cseréjéről szólt.

„A méhek nem ismernek határokat, és öt kilométeres körön belül könnyen átrepülnek horvát oldalról, illetve viszont. A betegségeknek az egyik terjedő iránya az az, hogy a méhek hozzák be tulajdonképpen. Az ebben történő együttműködést nagyon fontosnak tartom, hiszen a horvát illetve a magyar méhész kollégák tudják jelezni, hogyha bármilyen rendellenességet tapasztalnak egyik illetve másik oldalon” – May Gábor Baranya megyei Országos Magyar Méhészeti Egyesület szaktanácsadója.

Az érintett méhészetekről térképes mobil applikáció készült. Ezen magyar részről 22, míg a horvátról 10 állomás szerepel.

„Részünkről a vezető partner Verőce városa volt, nagyon örültünk annak, hogy részt vehettünk ebben. Településünkön egy olyan parkot hoztunk létre, mely turisztikai célpont lehet a méhek és a méz iránt érdeklődők számára” – nyilatkozta a Verőcei Fejlesztési Ügynökség szakmai munkatársa, Sandra Deri Kovac.

A program mintegy 80 millió forintba került, melynek 85 százalékát az Európai Unió biztosította.

„Horvátország 2013 óta tagja az Uniónak. Azóta a schengeni határ tulajdonképpen összeköt, és egyben szétválasztja a magyar–horvát gazdaságot és ezt szerettük volna a méhészek vonatkozásában áttörni. Hiszen a horvát és a magyar méhészek ugyanazokkal a gondokkal, ugyanazokkal a piacra jutási gondokkal küzdenek, és ezen szerettünk volna változtatni” – mondta Nagy Csaba országgyűlési képviselő.

A két ország méhészei megegyeztek abban, a következő lépés az lesz, hogy a vásárlók a határ két oldalán megismerhessék egymás termékeit.