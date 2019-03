A megkérdezettek kétharmada keresztény Európát akar

A magyarok kétharmada (65 százalék) szerint meg kell őrizni a keresztény kultúrájú Európát, csupán egynegyedük (24 százalék) szerint kell elfogadni, hogy más vallások és kultúrák is megvessék a lábukat a kontinensen – derül ki a Nézőpont Intézet pénteken publikált felmérésből, amely a Magyar Nemzet megbízásából készítettek.

Orbán Viktor március 15-i ünnepi beszédének legfontosabb üzenete az volt, hogy Európának meg kell őriznie a keresztény kultúráját, a kormánypárti szimpatizánsok körében ez a gondolat egyöntetű támogatásra talál (83 százalék), sőt még az ellenzéki szimpatizánsok körében is többen gondolják így (48 százalék), mint amennyien a multikulturalizmust támogatják (36 százalék). Mindössze a magyarok negyede (24 százalék) szeretné, hogy a liberalizmus legyen az Európai Unió legfontosabb értéke, két és félszer ennyien (58 százalék) mondták azt, hogy inkább a kereszténység.

Emellett a lapnak készült villámkutatásból kiderült az is, hogy a magyarok kétharmada (65 százalék) örül annak, hogy az utóbbi években a korábbinál is jobbak lettek a lengyel–magyar kapcsolatok, még az ellenzékiek körében is többséget élvez ez az álláspont.

Mindezzel összefüggésben közel kétszer annyi magyar örült (49 százalék) annak, hogy Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök felszólalt a már­cius 15-i, Múzeumkertben tartott ünnepi rendezvényen, mint amennyien nem örültek ennek (26 százalék).