A meggyilkolt konzervatív influenszer sorsát ígérték Lázár Jánosnak + videó

Megosztás itt:

Ugyanis Hódmezővásárhely polgármestere a környékbeli tiszás aktivistákkal együtt egy olyan utcai demonstrációt szervezett, amelynek a résztvevői aszfaltrajzaikkal a politikai ellenfeleik kivégzésére buzdítottak. Az egyiken például egyenlőség jelet tettek az Amerikában meggyilkolt Charlie Kirk és Lázár János közlekedési miniszter neve közé.

A kormánypártok kommunikációs igazgatója szerint elfogadhatatlan, hogy Márky-Zay Péter eseményén halálosan megfenyegették Lázár Jánost. Menczer Tamás kiemelte: a kormány minden tagja elítéli az ehhez hasonló agresszív megnyilvánulásokat.