Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 14. Vasárnap Szeréna, Roxána napja
Jelenleg a TV-ben:

Svenk

Következik:

Civil kör 08:40

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

A meggyilkolt konzervatív influenszer sorsát ígérték Lázár Jánosnak + videó

2025. szeptember 14., vasárnap 06:55 | HírTV
erőszak fenyegetés Lázár János

Ügyészségi nyomozás indulhat Márki-Zay Péter és a tiszások uszító akciója miatt. Közösség elleni uszítás miatt tettek bejelentést a Központi Nyomozó Főügyészségen.

  • A meggyilkolt konzervatív influenszer sorsát ígérték Lázár Jánosnak + videó

Ugyanis Hódmezővásárhely polgármestere a környékbeli tiszás aktivistákkal együtt egy olyan utcai demonstrációt szervezett, amelynek a résztvevői aszfaltrajzaikkal a politikai ellenfeleik kivégzésére buzdítottak. Az egyiken például egyenlőség jelet tettek az Amerikában meggyilkolt Charlie Kirk és Lázár János közlekedési miniszter neve közé.

A kormánypártok kommunikációs igazgatója szerint elfogadhatatlan, hogy Márky-Zay Péter eseményén halálosan megfenyegették Lázár Jánost. Menczer Tamás kiemelte: a kormány minden tagja elítéli az ehhez hasonló agresszív megnyilvánulásokat.

 

További híreink

Óriási a felháborodás, kiakadtak a rajongók Korda Györgyre és Balázs Klárira

Orbán Viktor válaszolt a finn elnöknek

Szoboszlai miatt Marco Rossinak üzent a Liverpool edzője

Megszólalt a tiszakécskei gyilkosság áldozatának élettársa

4 hét alatt elbúcsúzhatsz az integetőhájtól: végezd ezeket a gyakorlatokat minden nap

Káosz és harc Szoboszlaiék edzésén, a Liverpool játékosai verekedtek + videó

Megvesztegethető ember, aki tönkretette a tisztikart – állítja Ruszin-Szendi Romuluszról volt helyettese + videó

Elképesztő meccset játszott a Juventus és az Inter, bombagól döntötte el a rangadót

Vezércikk - Kötcsén meglincselték volna Császár Attila riportert + videó

További híreink

Vezércikk - Kötcsén meglincselték volna Császár Attila riportert + videó

Volt helyettese szerint Ruszin-Szendi Romulusz egy nepotista szélhámos + videó

Fico kemény üzenete az EU-nak: nincs több szankció, amíg az európai gazdaság nem kap lendületet

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Újabb légtérsértés Lengyelország fölött, de ezúttal Romániának is jutott a drónokból
2
Kapu Tiborról beszélnek vállalhatatlanul a Népszava munkatársai
3
Másodosztályból verték meg a Puskás Akadémiát
4
Volt helyettese szerint Ruszin-Szendi Romulusz egy nepotista szélhámos + videó
5
Civil kör – Orbán Viktor felakasztásáról verselt Krúbi a péntek esti koncertjén + videó
6
Front – Robert C. Castel: A lengyel légvédelmi fiaskó intő jel a NATO keleti szárnya számára + videó
7
Az amerikai elnöknek most lett igazán elege a Soros-klánból
8
Orbán Viktor személyesen irtja a poloskákat + videó
9
Rejtélyes körülmények között eltűnt fiatal nőt keresnek a hegyek között
10
Megnyílt a jövő orbitális űrállomását irányítani hivatott Nemzeti Űrközpont Moszkvában + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!