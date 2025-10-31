A megbecsülés politikája a tiszás „szakértői” megszorítások ellen + videó
2025. október 31., péntek 19:20
Éles határvonalat húzott a kormány gazdaságpolitikája és a baloldali, Tisza-párti javaslatok közé Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. Míg a miniszterelnök a munkahelyteremtést és az idősek megbecsülését nevezte a 2010 utáni siker alapjának, addig az ellenzéki oldalon ismét előkerültek a régi, megszorításokat idéző receptek: a „túl bőkezű” nyugdíjrendszer és a Nők40 program megkérdőjelezése.
