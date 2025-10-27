Keresés

2025. 10. 27. Hétfő
Belföld

A média két Mátrixot épít - Kinek hiszel, és hová vezet valójában a szavazatod?

2025. október 27., hétfő 18:00 | Hír TV

Érezted már úgy, mintha két teljesen különböző Magyarország létezne párhuzamosan? Az egyik oldalon békevágyról és nemzeti sikerekről hallasz, a másikon elnyomásról és európai elvárásokról. Nem véletlen. A magyar médiatér mára két, egymással hadban álló valósággyárrá vált, amelyek nemcsak híreket közölnek, hanem komplett világképeket építenek.

  • A média két Mátrixot épít - Kinek hiszel, és hová vezet valójában a szavazatod?

Most a két "Mátrix" működését elemezzük, és rávilágítunk arra a logikai és morális csapdára, amibe sok jóhiszemű, változást akaró ember belesétál, amikor a Tisza Pártot támogatja. Mert a végső kérdés nem az, kinek hiszel, hanem hogy a választásod valójában milyen következményekkel jár.

 A valóság építőkövei: miben tér el a két média-mátrix?

 Túl a nyilvánvaló elfogultságon, a két nagy médiatömb (nevezzük őket nemzeti fókusznak és globális iránytűnek) alapvetően másképp működik:

A lojalitás iránya: a nemzeti fókusz a magyar nemzeti keretrendszeren belül gondolkodik – a vita arról szól, mi jó az országnak. A globális iránytű külső elvárásokhoz (Brüsszel, Washington) igazodik – a kérdés az, Magyarország megfelel-e ezeknek. A finanszírozás itt világképet is jelent.

A módszer: tényértelmezés vs. valóságalkotás. A nemzeti fókusz a tényeket értelmezi egy adott szemszögből. A globális iránytű gyakran egy előre gyártott narratívába (pl. "Magyarország = illiberális, hibrid rezsim") illeszti a szelektált információkat, finom nyelvi eszközökkel alternatív valóságot teremtve.

Az alapérték: közösség vs. ideológia. A nemzeti fókusz alapja a konkrét közösség (nemzet, család) védelme és érdeke. A globális iránytű alapja egy elvont, globális ideológia (pl. nyílt társadalom, háború támogatása, klímacélok mindenek felett, gender-semlegesség), ami gyakran felülírja a konkrét közösség érdekeit.

Ez a két Mátrix tehát nemcsak a híreket szűri, hanem magát az értékrendet és a józan ész kereteit is megpróbálja újraírni.

 A logikai bukfenc: a Tisza Párt és a kettős beszéd szigetei

 És itt érkezünk el a Tisza Párthoz. Sokan azért támogatják, mert békét, normalitást, a kormány leváltását remélik. Ez a szándékuk. De mi a következménye a szavazatuknak?

Azzal, hogy a Tisza Párt az Európai Néppárthoz (EPP) csatlakozott – amely a brüsszeli fősodor kemény magja –, a rá adott voks automatikusan igent jelent a teljes EPP-csomagra Brüsszelben:

IGEN a háború eszkalációjára: újabb fegyverek, több pénz Ukrajnának – szemben a magyarok elsöprő békevággyal.

IGEN a migrációs paktumra: kötelező migránsgettók elfogadása – szemben a biztonság iránti alapvető igénnyel.

IGEN az LMBTQ-lobbi követeléseire: a gender-ideológia támogatása, a magyar gyermekvédelmi törvény elítélése – szemben a többség józan észre és a gyermekek védelmére alapozott értékrendjével.

Itt válik láthatóvá a logikai és morális csapda. A Tisza Párt szavazója a saját, józan ész által diktált vágyai (béke, biztonság, normalitás) ellen szavaz, amikor a párt brüsszeli képviselője az EPP frakciófegyelmét követve megnyomja az "IGEN" gombot.

A globális iránytű mátrixa pontosan arra szolgál, hogy ezt az ellentmondást eltakarja, és elfogadhatóvá tegye a józan ésszel és a nemzeti érdekkel ellentétes brüsszeli politikát. Átkeretezi a valóságot: a háború "szolidaritás", a migráció "emberi jog", a gender "tolerancia".

Következtetés: A felelős választás szükségszerűsége

A politikai semlegesség vagy a "csak a kormányt akarom leváltani" álláspont illúzió. Minden szavazatnak következménye van. A mai médiakörnyezetben tudatosan kell választanunk, hogy melyik valóságot fogadjuk el, és hogy a választott politikai erő tettei összhangban vannak-e a saját alapvető értékeinkkel és a józan ésszel.

Nem lehet egyszerre akarni a békét és támogatni azt, aki a háborút finanszírozza. Nem lehet egyszerre félteni a gyermekeinket és támogatni azt, aki az "érzékenyítésükre" szavaz. A két valóság harcában a következetesség és az őszinteség az egyetlen járható út. Itt az ideje a józan ész alapján dönteni.

