A MÁV május 31-ig meghosszabbította a nemzetközi jegyek díjmentes visszatérítését

Május 3-ig hatályban maradnak a koronavírus-járvány miatt elrendelt, jelenlegi korlátozó szabályok - közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. 2284-re nőtt a hazánkban beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 14 idős krónikus beteg. Ezzel 239 főre emelkedett az elhunytak száma, 390-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Felkereste a budapesti Időskorúak Árpád-házi Szent Erzsébet Szociális Otthonát Orbán Viktor miniszterelnök. Még emelkedő tendenciát mutat a koronavírus-járvány, nem vagyunk a végén, napról napra több a fertőzött - mondta az országos tisztifőorvos. Operatív törzs: Eddig 1200 emberrel szemben kellett intézkedni a hatósági házi karantén megszegése miatt. Három repülőgép és két kamion érkezett védőfelszerelésekkel Magyarországra, ezek másfél millió maszkot, egymillió tesztet, hetven lélegeztetőgépet és több száz, azok működéséhez szükséges alkatrészt hoztak - közölte a külgazdasági és külügyminiszter. A Pesti úti idősotthon vezetője a sajtóban megjelent hírekre reagálva közölte, hogy ő küldte a fővárosi főjegyzőnek azt a levelet, amelyben azt közölte, hogy az intézménynek mindvégig volt orvosa. Az elmúlt két napban háromszor is tartott szúrópróbaszerű ellenőrzést a Pesti úti idősotthonban Budapest Főváros Kormányhivatala, a három ellenőrzésből háromszor nem volt jelen orvos az otthonban - közölte a kormányhivatal. A Pesti úti Idősek Otthonában a szerdai tisztiorvosi ellenőrzés során azért nem találták ott az intézmény szerződött háziorvosát, mert karanténba helyezték - írta Karácsony Gergely főpolgármester a Facebook-oldalán. Idegengyűlölőnek és hungarofóbnak nevezte a Miniszterelnökséget vezető miniszter Szabó Tímea hétfői parlamenti felszólalását. A Párbeszéd politikusa azt kifogásolta, hogy a magyar kormány a határon túli magyaroknak is juttatott szájmaszkot. Kétezer liter kéz- és felületfertőtlenítőt kapott a Semmelweis Egyetem, a Mol által gyártott folyadékokat csütörtökön szállították ki az intézménynek - közölte az ITM gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára. Minden feltétel adott, hogy május 4-től az érettségi vizsgákat - kizárólag írásban - biztonságos keretek között lebonyolítsák - mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Július elsejétől a cseden, gyeden és gyesen lévő anyák is igénybe vehetik a nyelvvizsga-, a KRESZ-tanfolyam- és a KRESZ-vizsgadíj visszatérítésének lehetőségét - közölte Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a Kossuth Rádióban. Az összefogás és a segítségnyújtás fontosságát hangsúlyozta a koronavírus-járványban Herczegh Anita a közmédiának nyilatkozva, miután férjével, Áder János köztársasági elnökkel vért adott a II. Civil véradás programon. Módosulhat a 65 év felettiek számára kiszabott vásárlási idősáv a boltokban a jelenlegi háromórás, kizárólagos időtartam rövidülésével és a szombati nap korlátozásainak eltörlésével - értesült a Magyar Nemzet. Kedden újraindul a termelés a kecskeméti Mercedes-gyárban. A gyártás újraindításánál szigorú, minden munkatársra érvényes higiéniai és egészségvédelmi intézkedéseket vezetnek be a munkatársak védelme és a koronavírus terjedésének megelőzése érdekében. A Magyar Honvédség munkahelyteremtéssel, haderejének modernizálásával készen áll arra, hogy részt vegyen a gazdaság újjáélesztését szolgáló gazdaságvédelmi akciótervben - mondta Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Elképesztő, hogy a jelenlegi helyzetben, amikor minden ország a gazdaságát próbálja újraindítani, egyes politikusok legfontosabb feladata a Magyarország elleni politikai vádaskodás - mondta az igazságügyi miniszter a Kossuth Rádióban. Varga Judit kifejtette: a magyar szabályozás megfelel a szükségesség és arányosság, és a célhoz kötöttség elvének, hiszen a vírus káros hatásainak leküzdése és a lehető legnagyobb élet- és egészségvédelem keretének a kijelölése az elsődleges feladata. Az Európai Bizottság jóváhagyta a Paks II. projekttel kapcsolatos terület-előkészítési munkákat is szabályozó kormányrendelet tervezett módosítását - tájékoztat Süli János tárca nélküli miniszter. Deutsch Tamás és Hidvéghi Balázs fideszes, valamint Hölvényi György kereszténydemokrata EP-képviselő Donald Tusknak, az Európai Néppárt elnökének írt nyílt levelet tett közzé a Fidesz honlapján. A képviselők azt írták, demokráciában természetes az egyet nem értés politikai kérdésekben, azonban a politikai ellenfelet minden alap nélkül nácinak nevezni, ezidáig csak a baloldal jól ismert eszköze volt konzervatív politikusok és pártok ellen. Megnyitották a röszkei, a tompai és a hercegszántói határátkelőt a magyar-szerb határ mentén élők előtt, ezzel is segítve azt, hogy az ingázók ne szenvedjenek túl nagy gazdasági károkat az új típusú koronavírus-járvány következményei miatt. A szlovén államfő szolidaritását fejezte ki Magyarországgal az új típusú koronavírus-járvány elleni küzdelemben az Áder János köztársasági elnöknek küldött üzenetében. A Budapesten idén szeptember 13. és 20. között kitűzött 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak az új koronavírus-járvány miatti 2021-re történő elhalasztását jelentette be Matteo Bruni szentszéki szóvivő. Jövő szeptemberben tartják meg a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust Budapesten, az esemény pontos időpontjáról néhány nap múlva döntenek - mondta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek a közmédiának. Az új koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma világszerte meghaladta a 2,6 milliót, a halálesetek száma 183 424, a gyógyultaké pedig 784 986 volt. WHO: Az új típusú koronavírus-járvány európai halálos áldozatainak körülbelül a felét idősotthonokban regisztrálták. Napról napra enyhítenek a nyugat-balkáni országok az új típusú koronavírus-járvány megfékezése céljából hozott szigorú intézkedéseken, és a legtöbb helyen már a járvány utáni időszakra készülnek. Horvátország fokozottan enyhít a koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére hozott korlátozásokon. Ukrajnában csütörtökre 578 új esettel 7170-re emelkedett a regisztrált koronavírusos fertőzöttek száma, a betegségben elhunytaké pedig 13 újabb halálos áldozattal 187-re nőtt. Csaknem két hónappal az első igazolt fertőzés és egy hónappal az első haláleset után, meghaladta a tízezret Romániában a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma. A prágai városi bíróság hatályon kívül helyezte a cseh egészségügyi minisztériumnak a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos négy rendeletét, amelyek korlátozták az állampolgárok szabad mozgását, a kiskereskedelmet és a szolgáltatásokat. Összeurópai léptékű gazdaságösztönző program szükséges a koronavírus-járvány ellensúlyozására, amelyet Németországnak azzal is támogatnia kell, hogy átmenetileg jelentősen növeli befizetéseit az EU költségvetésébe - mondta Angela Merkel német kancellár. Az új típusú koronavírus már több mint 22 ezer ember halálát okozta Spanyolországban, a fertőzöttek száma 213 ezer, a gyógyultaké 89 ezer felett van. Noha valamivel kevesebb az új fertőzött, és a halottak száma is kis mértékben csökkent, a járványgörbe továbbra is a fertőzés terjedését mutatja Belgiumban. A brit gazdaság teljesítményének példátlan visszaesését jelzik az előzetes aktivitási mérőszámok. A borúlátó elemzői várakozásokat is meghaladó, szabadesésszerű zuhanás közvetlenül köthető az új koronavírus okozta járvány gazdasági hatásaihoz. Oroszország 85 régiójából 21-ben olyan szövetségi nyilvántartási rendszert vezetnek be, amellyel a munkaáltatók digitális közlekedési engedélyt biztosíthatnak alkalmazottjaik számára a kijárási korlátozások közepette. A szigorú előírások betartásának fontosságára emlékeztette az amerikaiakat Donald Trump amerikai elnök és bejelentette, hogy aláírta a bevándorlást korlátozó rendeletet. Kína 30 millió dollárt adományoz az Egészségügyi Világszervezetnek az új koronavírus okozta világjárvány elleni küzdelem támogatására - közölte Hua Csun-jing kínai külügyi szóvivő. A menedékkérők elhelyezése a szerb-magyar határ melletti röszkei tranzitzónában jogellenes őrizetnek minősül - ismertette Priit Pikamae főtanácsnok indítványát az Európai Unió luxembourgi székhelyű bírósága. A magyar szabályozás és gyakorlat megfelel az uniós és nemzetközi jognak - hangsúlyozta Varga Judit igazságügyi miniszter a Facebook-oldalán az európai bíróság főtanácsnokának egy migránsokkal kapcsolatos ügyben készített véleményére reagálva. Az Európai Uniónak határozottan kellene fellépnie az igazságszolgáltatást érő folyamatos lengyel kormányzati támadásokkal szemben - olvasható a LIBE bizottság a lengyel jogállamiság helyzetét megvitató ülése után kiadott hivatalos sajtóközleményében. A közlemény szerint le kell mondani a közelgő lengyel államfőválasztás megtartását. Az Európai Unió álláspontja az 1967-ben elfoglalt palesztin területek helyzetével kapcsolatban változatlan: nem ismeri el az Izrael fennhatóságát a megszállt ciszjordániai terültek felett - mondta az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője. Embercsempészés miatt vádat emelt a Bajai Járási Ügyészség egy afgán és hat román férfi ellen, mert autóba zsúfolva tizenegy afgánt szállítottak. A Tatabányai Járásbíróság egy év 11 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt egy mentőst, aki az állomás egészségügyi raktárából fertőtlenítőt, maszkokat és gumikesztyűket tulajdonított el március végén, az ítélet jogerős. Fegyházbüntetést kér az ügyészség a tavalyi Sziget Fesztiválra kisbusszal drogot szállító és azt szinte nyíltan árusító két holland fiatalra. Forgalomkorlátozás lesz a Budakeszi úton hétfő éjszakától, mert a Fővárosi Vízművek felújítja a Korányi Kórház vízbekötését. BKV: A terveknek megfelelően haladnak a 3-as metróvonal Kőbánya-Kispest és Népliget állomás közötti felújítási munkálatai. A közlekedési mobiljegy alkalmazást használók legkésőbb 2020. április 24-én 10 óráig frissítsék telefonjukon a mobiljegy applikációt a további zökkenőmentes használathoz - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. A MÁV-Start kezelési költség nélkül visszatéríti a május 31-ig érvényes nemzetközi jegyek árát célországtól függetlenül, amennyiben az utas lemond az utazásról - közölte a MÁV. Andalúziában ragadt a koronavírus-járvány miatt Spanyolországban elrendelt szigorú intézkedések miatt Litkey Farkas 13-szoros Kékszalag-győztes vitorlázó, aki legkésőbb május közepén, autóval tud majd elindulni Magyarországra. Richard Pound, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság rangidős tagja úgy véli, csak 2021-ben lehet megrendezni a tokiói játékokat és paralimpiát. Az Európai Röplabda Szövetség bejelentette: nem rendezik meg idén az Európa-ligát, amelynek arany divíziójában a magyar női válogatott is szerepelt volna.