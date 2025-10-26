Keresés

2025. 10. 26. Vasárnap
A Mátrix mögött: nem az a kérdés, kinek hiszel, hanem hogy kinek a valóságában élsz

2025. október 26., vasárnap 17:20 | Hír TV

Unásig hallottuk már az egyik oldal elfogult, a másik oldal elfogult. De mi van akkor, ha a probléma ennél sokkal mélyebb? Mi van akkor, ha a két nagy magyar médiatömb – nevezzük őket nemzeti és globális blokknak – már nem is ugyanabban a valóságban létezik?

  • A Mátrix mögött: nem az a kérdés, kinek hiszel, hanem hogy kinek a valóságában élsz

Ezúttal túllépünk a felszínes elfogultság elemzésen, és megmutatjuk a két médiatér rejtett működési logikáját és morális alapvetését. Ez az, amiről senki nem beszél.

 1. A finanszírozás mélyrétegei: kinek a pénze, kinek a dala? (több mint tulajdonosok)

Mindenki tudja, hogy a nemzeti blokk (pl. Origo, Magyar Nemzet, Hír TV, Mandiner) mögött hazai, kormányközeli tőke áll, míg a globális blokk (pl. Telex, 444, HVG, RTL Klub) jelentős részben külföldi tulajdonban vagy nemzetközi alapítványi finanszírozásban részesül.

Az elhallgatott szempont: Ez nem csupán pénzügyi kérdés, hanem lojalitás-kérdés.

A nemzeti blokk narratívája – még ha elfogult is – a nemzeti keretrendszeren belül marad. A vita arról szól, mi a jó Magyarországnak.

A globális blokk narratívája külső referenciapontokhoz igazodik. A kérdés nem az, mi jó Magyarországnak, hanem hogy Magyarország mennyire felel meg a brüsszeli, washingtoni vagy épp davosi elvárásoknak. A finanszírozó nemcsak pénzt ad, hanem világképet is exportál. Ezért visszhangozzák szóról szóra a Politico vagy a Guardian cikkeit.

2. A narratív technika: Tényközlés vs. Valóságalkotás

 A legnagyobb különbség nem is abban van, miről számolnak be, hanem hogyan.

A nemzeti blokk (még ha szelektíven is) alapvetően tényközlésre törekszik, amit aztán egy nemzeti-konzervatív keretben értelmez. A cél a meggyőzés.

A globális blokk egyre inkább valóságalkotásra törekszik. Nem a tényekből indul ki, hanem egy előre gyártott narratívába (pl. "Magyarországon diktatúra van", az EU a jó, a nemzetállam a rossz") illeszti bele a szelektált információkat. A cél nem a meggyőzés, hanem a saját buborék megerősítése és a kívülállók démonizálása. Finom nyelvi eszközökkel (pl. ironizálás, minősítő jelzők, kontextusból kiragadott idézetek) teremtenek egy alternatív valóságot.

3. A morális iránytű: nemzeti közösség vs. globális igazságosság (az elhallgatott teológiai törésvonal)

Itt érkezünk el a legmélyebb, szinte soha nem tárgyalt különbséghez.

A nemzeti blokk alapvető morális kerete a nemzeti közösség és annak fennmaradása. Az értékrend (család, hit, szuverenitás) ebből a felelősségből fakad. A "jó" az, ami a nemzetnek jó. Ez egy konkrét, helyhez kötött erkölcsiség.

A globális blokk morális kerete egy elvont, globális "igazságosság" eszméje (klíma, gender, háború, migráció mint emberi jog). Ez az ideológia felülírja a nemzeti közösség érdekeit és hagyományait. A "jó" az, ami megfelel ennek az elvont ideológiának, még ha az konkrétan káros is a helyi közösségre. Ez egy gyökértelen, univerzálisnak hazudott erkölcsiség.

Ez a törésvonal magyarázza, miért tud a nemzeti blokk a rezsicsökkentésről vagy a családtámogatásról beszélni, míg a globális blokk ezeket gyakran csak "populizmusként" vagy "európai értékekkel ellentétesként" tudja értelmezni. Nem ugyanaz a morális univerzum.

Konklúzió: kinek a Mátrixában élsz?

A magyar médiaharc tehát nem csupán politikai nézetek ütközése. Ez két, párhuzamos valóság, két eltérő morális univerzum harca. Az egyik a nemzeti közösség túléléséért küzd, a másik egy globális ideológia érvényesítéséért.

A kérdés nem az, melyik hírt olvasod el, hanem hogy melyik valóságot fogadod el sajátodként. És hogy észreveszed-e, ha a választott "Mátrixod" valójában egy külső erő által generált illúzió és nem a nemzeti közösség érdekeit szolgálja?

 Donald Tusk lengyel kormányfő bevallotta, hogy ő írja a magyar brüsszelita ellenzék győzelmi tervét, ami jó hír, ugyanis a 2022-es választások előtt is az ellenzék mellett kampányolt, és az eredmény ismert - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap Budapesten.

