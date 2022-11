A Mátrában, a Bükkben és a Zemplénben jöhet az új téli szezon első havazása – a Közút az érintett területeken előszórást is végez

Megosztás itt:

A Magyar Közút az ország teljes területén téli üzemmódra állt át november 10-én. Az előrejelzések alapján az első hóeltakarítási és síkosságmentesítési beavatkozásokat az ország északi részén, vagyis Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében végezhetik majd a szakemberek. Első körben még a havazás előtt megelőzésképpen juttatnak ki síkosságmentesítő anyagokat, hogy megakadályozzák a friss hó azonnali letapadását a burkolatra. Ezt nehezítheti, hogy sok helyen esőzésből vált majd át havazásba az időjárás, így az előzetesen kijuttatott anyagokat lemoshatja az eső. A szükséges esetekben a síkosságmentesítési munkákon kívül a hóeltakarítási munkákat is elvégzik a burkolaton. A munkagépek minden esetben egy előzetes ütemterv és beavatkozási sorrend szerint avatkoznak be, mind az előszórási, mind az aktív védekezési munkákat első körben a főutakon, forgalmasabb mellékutakon, majd az alacsonyabb forgalmú útszakaszokon, bekötőutakon végzik el. A munkagépek a mérnökségi telephelyekről indulnak el az országos utakra és a településeken átvezető szakaszokra, így egy-egy munkagép teljes fordulóköre a beavatkozás jellegétől, az időjárási és forgalmi helyzettől, valamint a terepviszonyoktól függően 2-4 órát is igénybe vehet.

A társaság minden évben részletes információkat oszt meg, hogy mi alapján végzi a téli időszakban a beavatkozásokat, nincs ez másképpen idén sem és nemrég rendhagyó módon egy maratoni Facebook live bejelentkezéssel és a kommentekre élőben válaszolva indították el a 2022-23-as téli szezont, amelyben minden olyan kérdésre részletes és közérthető választ adtak, amelyek minden évben megjelennek a közösségi oldalak kommentszekcióiban.

Fotó: Illusztráció