A matekkal folytatódtak az érettségik

Az utóbbi évekhez képest nincs kifejezetten nehéz dolguk a most középszinten érettségizőknek matematikából, ugyanakkor van pár becsapós feladat - mondta az Eduline által megkérdezett szaktanár a mai középszintű érettségi első feladat-soráról.

A pedagógus arról számolt be, hogy a 12-ből két feladat is tartalmaz koordináta-geometriát, a negyedik feladatnál pedig meglepő módon a gyök-függvény-táblázatot is elő kellett venniük a diákoknak. A szaktanár hozzátette: az utolsó feladattal is meggyűlhet a bajuk az érettségizőknek, mert ez egy összetettebb valószínűség-számítás, így minden bizonnyal erre fogják azt mondani a diákok, hogy nehéz volt.