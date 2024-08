A Mándoki Soulmates a békéért koncertezik idén a Szent István téren + videó

Megosztás itt:

Az esten a közönség nemcsak a már megszokott varázslatos klasszikusokat hallhatja, hanem az analóg technikával készült új album bemutatójára is sor kerül egyben. A legnagyobb kritikusok szerint valami igazán maradandót alkotott a legújabb, a Memory of our Future, azaz a jövő emlékei címet viselő albumával.

Az album üzenete az európai egység, a béke és a szabadság fontosságát hangsúlyozza. Amit szerinte valahogy midig megpróbálnak elvenni az emberektől. Így volt ez 1975 Magyarországán is.

Az album fülbemászó dallamai és világszínvonalú hangszerelése megjelenése óta hetekre lefoglalta a slágerlisták első helyét itthon és a nagyvilágban is, a hazai közönség pedig ma este 19 órától hallgathatja meg Lesile Mándokit és a Soulmates csapatát.