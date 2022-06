A mai kánikula akár egészségügyi problémákat is okozhat

Megosztás itt:

A délelőtti órákban a Dunántúl északi részén fordulhat elő zápor, zivatar, később a Bakonyban és az Északi-középhegységben alakulhat ki elvétve egy-egy zápor, majd a késő délutáni, kora esti óráktól a Dunántúl nyugati felén alakulhat ki zápor, zivatar. A Dunántúl nyugati részén megélénkül az északkeleti szél. Zivatarok környezetében erős vagy viharos széllökések is lehetnek – írja a Met.hu.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 32 és 37 fok között valószínű. Késő estére 20 és 26 fok közé hűl le a levegő.

Fátyolfelhős idő várható, amely a Dunántúl egyes részein meg is vastagszik.A Dunántúlon az éjszaka első felében még előfordulhat zápor, zivatar, aztán csapadék nem valószínű.A keleties szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, de zivatar környezetében erős vagy viharos lökések is lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 15 és 22 fok között valószínű.

Orvosmeteorológia

Folytatódik a hőség. A kánikula okozhat egészségügyi problémákat– írja a Köpönyeg.A tartós hőség leginkább az időseket, és a szív-érrendszeri betegeket viseli majd meg, de az egészséges szervezet számára is megterhelő lesz. A megfigyelések szerint ilyenkor fáradékonyság és indokolatlan fáradtságérzet, fejfájás, aluszékonyság léphet fel. A szív-és érrendszeri betegeknél gyakori lehet a szédülés, vérnyomás-ingadozás. Felerősödhetnek a keringési zavarok, vizesedés, nehézlégzés, fulladás jelentkezhet.Erős lesz az UV sugárzás, valamint a hőguta, kiszáradás és leégés veszélye, ezért célszerű a megfelelő védelemről gondoskodni és kerülni kell a déli, kora délutáni órákban a közvetlen napozást.A meleg időben a szervezet folyadékigénye is megnő, ezért a nap folyamán ennek pótlására is ügyeljen.

Magyar Nemzet