A magyarok többsége szerint nem való az óvodákba és az általános iskolákba az LMBTQ-érzékenyítés

950 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 41 732 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 29 idős krónikus beteg, így az elhunytak száma 1052 főre emelkedett, 12 628-an pedig már meggyógyultak. Ezen a héten minden háziorvosi praxisba megérkezik az influenza elleni védőoltás - mondta az országos tisztifőorvos. Müller Cecília közölte: a közelgő október 23-i ünnepségeket is jelentősen mérséklik majd, hogy ezzel is elkerüljék a csoportosulásokat. Idén csak az ünnepélyes zászlófelvonást és a Magyar Becsületrend átadását tartják meg az 1956-os forradalomhoz és szabadságharchoz kapcsolódó kormányzati programok közül a koronavírus-járvány miatt. Áder János köztársasági elnök elrendelte az orvosi béremelést is tartalmazó egészségügyi törvény kihirdetését. Az államfő közleményében hangsúlyozta, hogy a törvény ritkán tapasztalható szakmai, politikai, szakbizottsági konszenzussal született meg. Hét településen tartanak időközi önkormányzati polgármester- és képviselő-választást vasárnap, azért, mert a képviselő-testület kimondta a feloszlását. A választási irodák felkészültek a járványügyi előírások betartására. A Fidesz-KDNP továbbra is megad minden támogatást a kormánynak az Országgyűlésben ahhoz, hogy segítsenek a gyermekes családokon, bővítsék a családvédelmi akciótervet, azon belül is kiemelten az otthonteremtési kedvezményeket - mondta Hollik István. A Fidesz kommunikációs igazgatója közölte: egy olyan nehéz időben, mint a mostani koronavírus-járvány, még inkább segíteni kell azoknak a családoknak, amelyek új otthont szeretnének teremteni vagy a meglévőt felújítani. Még a levélszemetét is megnézte mégsem talált Hadházy Ákostól érkezett e-mailt Karácsony Gergely. A főpolgármester azt állatja a független képviselőtől ő nem kapott információt Bíró László korrupciógyanús ügyéről. Hadházy Ákos azt mondta, bizonyítani tudja, hogy az ellenzéki pártok vezetői értesültek a jobbikos politikus botrányáról. A Magyarország elleni brüsszeli támadások mögött a hazai ellenzék áll, az ő „kottájukból játszanak" - mondta az igazságügyi miniszter a Kossuth rádióban. Levélben tett fel kérdéseket a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációja Vera Jourovának. Deutsch Tamás EP-képviselő azt követően kereste meg az Európai Bizottság alelnökét, hogy Dontáh Anna lelepleződött. Semmilyen szexuális propaganda nem való a gyermekek számára - így kommentálta a Meseország mindenkié című könyv körül kialakult botrányt a családokért felelős tárca nélküli miniszter a Magyarország élőben című műsorunkban. Novák Katalin közölte: a kiadványnak nincs helye a köznevelési intézményekben. Szervezetten támadják a liberálisok Bagdy Emőkét - erről ír a Magyar Nemzet. Az ismert szakember ellen néhány éve szintén gendertémában tett megnyilvánulásai miatt intéztek támadást, azzal vádolva őt, hogy nem a tudományos érvek, hanem ideológiai szempontok alapján alkot véleményt. A foglalkoztatás mértéke augusztusra elérte a tavalyi szintet: több mint 4,5 millióan dolgoztak Magyarországon - mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára az M1-en. Újabb beruházást hajt végre Miskolcon a Patec szingapúri vállalat, az invesztíció 71 új munkahelyet jelent – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Megkezdődik annak a távvezetéknek az építése, amelynek környezetbe és rendszerbe helyezésére húsz évet kellett várni - mondta Janez Jansa szlovén kormányfő Kidricevóban, a Pince-Cirkovce elektromos távvezeték építésének alapkőletételi ünnepségén. Közép-Európa felértékelődik, felszálló ágban van, erősödik, a jelentősége nő, és az egész Európai Unió növekedési centruma keleti irányba tolódik, Közép-Európába - hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök a szlovéniai Kidricevóban. A jogállamisági kérdést le kell választani az Európai Unió 2021 utáni hétéves költségvetési kerete és a helyreállítási alap témájáról - mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke Lengyelországban. 30 millió dolláros program keretében magyar vállalatok fogják rehabilitálni a legnagyobb Fülöp -szigeteki tavat - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Manilában. Szijjártó Péter elmondta: a tó vízminőség-javítását és mérését is magyar cégek végezik valamint a délkelet-ázsiai szigetország minden régiójába szállítanak víztisztító berendezéseket. Boris Johnson brit miniszterelnök közölte az Európai Unió vezetőivel, hogy a ma kezdődő kétnapos EU-csúcsértekezlet eredményeinek ismeretében dönt az Egyesült Királyság és az unió jövőbeni kapcsolatrendszerét érintő további brit lépésekről. A világon 38,4 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 091 439, a gyógyultaké pedig 26,5 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. A román kormány újabb harminc napra meghosszabbította a járvány miatt május közepén elrendelt veszélyhelyzetet. A koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére újabb szigorításokat vezet be Szlovénia, hétfőtől az egész ország területén 5. osztálytól fölfelé az általános iskolák és a középiskolák is digitális oktatásra állnak át. Korábban nem látott mértékben nőtt a fertőzöttek száma a Nyugat-Balkánon, a térségben - Horvátországot kivéve - szerdáról csütörtökre 1439 új fertőzöttet igazoltak, a halálos áldozatok száma pedig huszonhattal nőtt. Csehországban gyorsan romlik a járványhelyzet és a koronavírus-fertőzöttek napi számának növekedése jelenleg a legmagasabbak közé tartozik a világban - jelentette ki Roman Prymula cseh egészségügyi miniszter. Már nem csupán fenyegető veszély, hanem tény, hogy robbanásszerűen, exponenciálisan növekedik az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma Németországban - jelentette ki Angela Merkel kancellár. A koronavírus-járvány megfékezésére a francia kormány rendeletben ismét kihirdette az egészségügyi rendkívüli állapotot, amely biztosítja a jogi keretet bizonyos korlátozásokhoz október 17-én éjféltől az ország egész területén. Párizsban és a legtöbb nagyvárosban este 8 órától reggel 6 óráig kijárási tilalom lép életbe szombat éjféltől. Részleges lezárások léptek életbe Hollandiában a koronavírus-járvány terjedése miatt. A vendéglátóegységeket egy hónapra bezárják, és az arcmaszk viselése beltéri helyeken kötelezővé vált. Olaszországban túllépte a hétezret az egy nap alatt diagnosztizált fertőzöttek száma. Oroszországban egy nap alatt több mint 14 ezerrel emelkedett az igazolt új koronavírusos fertőzöttek száma. Több mint negyvenezer egészségügyi dolgozó fertőződött meg a koronavírussal Törökországban a járvány kezdete óta, 107-en meghaltak - közölte Fahrettin Koca egészségügyi miniszter. Mozgáskorlátozást vezettek be Irán öt városában, miután a közel-keleti országban ismét rekordot döntött a naponta feljegyzett koronavírus-fertőzöttek és a fertőzésből eredő halálesetek száma. Pozitív volt korábban a vírustesztje Donald Trump legkisebb fiának, Barron Trumpnak is - jelentette be a 14 éves fiú édesanyja, Melania Trump a Twitteren. Korlátozó intézkedéseket vezettek be Thaiföldön az előző napi kormányellenes tüntetéseket követően; egyebek között tilos ötnél több embernek gyülekezni. Ilham Aliyev azeri elnök szerint a Hegyi-Karabah hovatartozásáról szóló azeri-örmény fegyveres konfliktust nem lehet megoldani Törökország bevonása nélkül. A november 3-ai választás tétje az, hogy folytatódik-e az amerikai álom, vagy beköszönt a szocialista rémálom - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök. 28 év börtönbüntetésre ítélte a francia különleges esküdtszék azt az algériai dzsihadistát, aki 2017 júniusában kalapáccsal támadt rendőrökre a párizsi Notre-Dame székesegyház előtti téren. Több utat lezártak az áradó Sajó és Hernád mentén Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. A magyar válogatott gól nélküli döntetlent játszott a csoportot vezető oroszok vendégeként a labdarúgó Nemzetek Ligája negyedik fordulójában. Férfi kézilabda Bajnokok Ligája, csoportkör: Telekom Veszprém - RK Celje PL (szlovén) 39:24 Női kézilabda NB I: Győri Audi ETO KC - Váci NKSE 43:19; MTK Budapest-Siófok KC 33:31 Férfi vízilabda ob I: Eger - BVSC Zugló 6:11; Szolnoki Dózsa - PannErgy-Miskolci VLC 19:4; OSC - KSI SE 21:8; Kaposvári VK - FTC-Telekom Waterpolo 8:17 Női kosárlabda NB I: Ludovika-FCSM Csata - ZTE Női Kosárlabda Klub 99:47; Atomerőmű KSC Szekszárd - TFSE-MTK 81:75; Sopron Basket - PINKK-Pécsi 424 105:52; ELTE BEAC Újbuda - Vasas Akadémia 56:70; VBW CEKK Cegléd - PEAC-Pécs 58:53 Férfi kosárlabda NB I: Kaposvári KK - Jászberényi KSE 79:64; Naturtex-SZTE-Szedeák - Sopron KC 102:81