A magyarok többsége nemet mond a Tisza-csomagra

Hétről hétre bővül azoknak a dokumentumoknak és kiszivárgott hangfelvételeknek a listája, amelyek bizonyítják: a Tisza Párt széles körű megszorításokra készül, de azokat a választásig titokban tartaná. A párt alelnöke egy etyeki eseményén figyelmeztette a hallgatóságot, hogy az adóemelésről nem szabad beszélni, mert akkor megbuknak. Tarr Zoltán szerint először „választást kell nyerni, és utána mindent lehet”. Egy másik kampányrendezvényen Surányi György elmondta, hogy egyelőre nem javasolja a rezsicsökkentési program megkérdőjelezését, mert az „meleg dolog”, de a választás után elő lehet venni az ügyet.

A választók megtévesztésére épít Magyar Péter

A Tisza azért próbálja titokban tartani a tervezett gazdasági intézkedéseit, mert azokkal jelentősen rontaná a magyar háztartások megélhetését. A kiszivárgott tervek és szakértői nyilatkozatok alapján a párt többkulcsos adórendszert vezetne be, amely mindössze havi bruttó 416 ezer forintig tartaná meg a jelenlegi 15 százalékos kulcsot, afölött 22 és 33 százalékos kulcsokat alkalmazna.

