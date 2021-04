A magyarok többsége elítéli az oltásellenességet

A koronavírus elleni oltás felvételére buzdított a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor hangsúlyozta: csak egyéni védelem van, egyéni védelmet, pedig csak az oltás ad, az oltás viszont életet ment. Az óvatosság és a fokozatosság miatt mennek először, április 19-én csak az óvodások és az általános iskolák alsós diákjai vissza az iskolába – monda Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A kormányfő hozzátette: közel vagyunk, hogy a beoltható emberek felét beoltsák, és akkor többen lesznek védettek, mint akik nem azok. Már 3,14 millió embert beoltottak, közülük 1, 34 millióan a második adagot is megkapták. 5216 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 742 198-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 241 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 24 762 főre emelkedett. A járvány megfékezése érdekében a kormány meghosszabbítja a jelenleg is érvényben lévő védelmi intézkedéseket, április 19. után is kötelező lesz a közterületeken a maszkviselés, és érvényben marad az este 10 órakor életbe lépő esti kijárási tilalom. A vendéglátóhelyek teraszainak, kerthelyiségeinek nyitása az azt követő napon történhet meg, amikor a beoltottak száma eléri a 3,5 milliót - közölte a kormany.hu oldal. Gyurcsány Ferenc és szövetségesei – politikai haszonszerzés reményében – hónapok óta oltásellenes kampányt folytatnak - mondta a Századvég Alapítvány Politikai Elemzések Központjának igazgatója Magyarország élőben extra című műsorunkban. Kiszelly Zoltán szerint az ellenzék nem akarja, hogy Magyarország megelőzze a mezőnyt, és olyan vonzó alternatívát kínáljon a brüsszeli politikával szemben, mint amit a migráció terén már egyszer megtett. A versenyképesség növelése és Magyarország fenntartható gazdasági fejlődése érdekében a kormány elkötelezett az egyetemközpontú innovációs rendszer kialakítása mellett - mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. A japán Seiren Ltd. 15,2 milliárd forint értékű autóipari beruházást telepít Pécsre - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter közölte, hogy a 26 ezer négyzetméteres gyárban 170 munkahely létesül, a kormány ezért 4,6 milliárd forinttal támogatja a beruházást. A világon 138,9 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,98 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Meghaladta a hárommilliót a beadott oltások száma Szerbiában, 1,2 millióan már megkapták valamely vakcina második adagját is - közölte Aleksandar Vucic köztársasági elnök. Szlovákia már május elején elkezdhetné az oltást a Szputnyik V orosz vakcinával, ha a laboratóriumi vizsgálatok megfelelőnek találják azt erre a célra - jelentette ki Eduard Heger szlovák kormányfő. Megfelelőnek bizonyult a Szlovák Tudományos Akadémia orvosbiológiai központjának összes tesztjén a Szputnyik V vakcina - jelentette be Igor Matovic szlovák kormányfőhelyettes. Romániában két hete folyamatosan csökken az újonnan azonosított koronavírus-fertőzések kéthetes mozgóátlaga, de a Covid-kórházak intenzív osztályai telítettek és a járvánnyal összefüggő elhalálozások átlaga továbbra is emelkedő tendenciát mutat. Franciaországban a koronavírus-járvány következtében elhunytak száma csütörtökön, a harmadik hullám tetőzését megelőzően elérte a százezret, miközben a kormányzat megkezdte az előkészítő egyeztetéseket a május közepén kezdődő fokozatos újranyitásról. Gabrielius Landsbergis litván külügyminiszter Kijevben felszólította Oroszországot, hogy hagyjon fel az Ukrajna határa körüli helyzet élezésével, és térjen vissza a konfliktus tárgyalásos rendezésének útjára. Fenyegető és destabilizáló, hogy Oroszország jelentős haderőt vont össze az ukrán határ mentén és az általa elcsatolt Krím-félszigeten - jelentette ki Charles Michel, az Európai Tanács elnöke. Az ukrán külügyminisztérium tiltakozását fejezte ki, miután Oroszország bejelentette, hogy a jövő héten októberig lezárja a Fekete-tenger egy részét a Kercsi-szoros felé külföldi hadi és egyéb hajók előtt hadgyakorlatokra hivatkozva. Ukrajna akár atomfegyverek beszerzését is fontolóra veheti, ha a Nyugat nem ad katonai támogatást a védekezéshez - mondta a berlini ukrán nagykövet a hazája térségében indított orosz csapatösszevonással kapcsolatban. Joe Biden amerikai elnök bejelentette, hogy pénzügyi szankciókat léptet életbe Oroszország ellen, és kiutasít az országból tíz orosz diplomatát válaszul a Moszkva részéről érkezett kibertámadásokra és az amerikai elnökválasztásokba történt beavatkozásra. Bekérette az orosz diplomáciai tárca a moszkvai amerikai nagykövetet a Washington által meghirdetett újabb szankciók után. Romániában több mint 120 volt törvényhozó perelte be az utóbbi napokban a parlamentet, amiért egy februárban megszavazott törvény alapján beszüntette több százezer forintnak megfelelő speciális nyugdíjaik folyósítását. Életének 86. évében elhunyt Törőcsik Mari, a nemzet színésze és a nemzet művésze, a magyar színjátszás felejthetetlen alakja - közölte a Nemzeti Színház. Csaló, egészségügyi termékeket hirdető weboldalakra hívta fel a figyelmet a Gazdasági Versenyhivatal az elmúlt időszakban megsokasodott fogyasztói jelzések alapján. Több mint hárommillió forint értékben foglaltak le cigarettát és alkoholt Veszprém, Baranya és Győr-Moson-Sopron megyében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai. Idén év végéig a Széchenyi Pihenő Kártyával bármelyik alszámláról lehet költeni a Szép-kártya által engedélyezett célokra - derül ki a legfrissebb Magyar Közlönyben megjelent rendeletből. Április 19. hétfőtől újra elérhetőek az orvosi beutalóval igénybe vehető gyógykezelések négy budapesti fürdőben: a Széchenyi, Szt. Lukács, Paskál és Pesterzsébeti fürdőkben - közölte a Budapest Gyógyfürdő és Hévizei Zrt. Várhatóan a szeptemberi tanévkezdéstől újra használhatják az utasok a budapesti Nyugati pályaudvar felújított vágánycsarnokát - közölte a MÁV Zrt. Megerősítette éllovas pozícióját Berecz Zsombor a portugáliai Finndingi Európa-bajnokságon. Labdarúgó MOL Magyar Kupa, elődöntő: MTK Budapest - MOL Fehérvár 1:2, az Újpest lesz a Fehérvár ellenfele a döntőben.