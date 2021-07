A magyarok több gyermek születésétől várják a biztosabb jövőt

A baloldal magasabb rezsiárakat vezetne be, a kormány azonban nem támogat semmilyen, a lakossági energiaár növelését célzó javaslatot – jelentette ki Böröcz László, a Fidesz frakcióvezető-helyettese. Felszólítólevelet küld jövő héten az EB a pedofilellenes és gyermekvédelmi törvény ügyében, és ha annak nem lesz foganatja, kötelezettségszegési eljárást indít Magyarország ellen. Borítékolható, hogy Európában a delta variáns idézi elő a koronavírus-járvány negyedik hullámát – mondta a Magyar Nemzetnek Jakab Ferenc virológus, de szerinte az augusztust még megússzuk. A kormánypártok szerint fontos, hogy ne legyünk kiszolgáltatva a külföldi gyártóknak, ezért szükség van a magyar vakcinagyárra – mondta Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője. KINCS: a gyermekekben látják a jövőt a magyarok egy felmérés szerint. A magyar kormány 2010 óta tettekkel is azt bizonyítja, hogy a családokért dolgozik, támogatja, segíti őket – jelentette ki a családokért felelős tárca nélküli miniszter Keszthelyen, a X. Európai Nagycsaládos Konferencián. Biztosított az idei tankönyvellátás, a szeptemberi tanévkezdésre valamennyi kiadvány az iskolákban lesz - jelentette ki Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár. Mindent meg kell tenni a környezetünk megóvásáért, az azonban nem mindegy, hogy ki viseli az ebből adódó intézkedések terheit – közölte az energia- és klímapolitikáért felelős államtitkár. Olyan klímapolitikát kell folytatni, amely nem a lakossági terheket növeli – mondta Böröcz László, a Fidesz országgyűlési képviselője Magyarország élőben című műsorunkban. Veszélyben vannak az Európai Unió demokratikus alapjai – írta Trócsányi László fideszes EP-képviselő a Magyar Nemzet honlapján megjelent cikkében. Az Európai Uniót azok teszik tönkre, akik Magyarországtól akarják most megvédeni - hangsúlyozta Kövér László, az Országgyűlés elnöke a Kossuth Rádióban. Az Európai Bizottság, az Európai Parlament támogatásával, azt akarja, hogy Magyarország engedje be az LMBTQ-aktivistákat és -szervezeteket az óvodákba és az iskolákba. Magyarország ezt nem akarja - mondta az igazságügyi miniszter a Kossuth Rádióban. Gyilkosság vádjával letartóztatták a kigyulladt bangladesi élelmiszergyár tulajdonosát és négy fiát: a tűzben 52-en meghaltak, a gyárban gyerekeket is dolgoztattak. Megszületett a politikai megállapodás a globális minimumadóról a G20-ak velencei csúcstalálkozóján - jelentette be Bruno Le Maire francia gazdasági miniszter. Már több mint 186,4 millióan fertőződtek meg koronavírus-járványban a világon, a halálos áldozatok száma meghaladta a 4 milliót a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. 200 ezer adag vakcinát kér kölcsön Magyarországtól a cseh miniszterelnök; a korábban kért 140 ezer adagot év végéig kell visszaadniuk. Az Európai Unió elérte azt a kitűzött célt, hogy júliusra rendelkezésre álljon a felnőtt lakosság 70 százalékának teljes beoltására elegendő vakcina a koronavírus ellen. Ukrajnában szombatra mintegy ötszáz új koronavírusos beteget, és az előző napinál nyolccal több, 20 halálos áldozatot jegyeztek fel, miközben a járvány terjedése ötödik napja stagnál. Ősztől vakcinaigazolást kell felmutatnia mindenkinek az angliai szórakozóhelyeken – Reuters. Bulgáriában három hónapon belül másodszor tartanak előrehozott parlamenti választást abban a reményben, hogy a voksolás eredményeként végre stabil kormánykoalíció alakulhat. Az utolsó ausztrál katona is elhagyta Afganisztánt, a canberrai kormány megerősítette, hogy véget ért a 20 éve tartó afganisztáni katonai szerepvállalás. Robbanás történt egy északkelet-szudáni város sportklubjában, legkevesebb négyen meghaltak. Felhőszakadás veszélye miatt az északnyugati területeken több járásra másodfokú riasztásokat adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. A katasztrófavédelem a villámárvizek veszélyére figyelmeztet. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség három zárt kapus mérkőzéssel büntette a magyar szövetséget „az Eb-n tapasztalt szurkolói viselkedés miatt”. Az a bizottság, amelyik ilyen döntést hoz, szánalmas és gyáva testület. Szégyelljék magukat! – reagált Szijjártó Péter az UEFA MLSZ-T sújtó döntésére. Aranyérmet nyert Kardos Bence, illetve a Kardos, Demeter Bence, Bereczki Szilárd összeállítású magyar csapat az oroszországi öttusa Eb-n Nyizsnyij Novgorodban.