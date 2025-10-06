A magyarok háromnegyede támogatja a nagycsaládos anyák adómentességét + videó

Megosztás itt:

A Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért legfrissebb kutatásából pedig az is kiderült, hogy a magyarok háromnegyede egyetért a háromgyermekes anyák adómentességével, és minden harmadik magyar családban él olyan személy, aki már jogosult SZJA-mentességre.

Ez a háromgyermekes édesanya épp az adóelőleg-nyilatkozatát tölti ki. Ő már a novemberben utalt októberi fizetését is szja-mentesen kaphatja meg. Az intézkedés mintegy 250 ezer anyát érint, akik közül 36 ezren már módosították az adóelőleg-nyilatkozatukat a kedvezmény igénybevétele érdekében-jelentette be a családokért felelős államtitkár.