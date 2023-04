A magyarok döntő többsége továbbra is Orbán Viktort támogatja

Megosztás itt:

A 2022-es országgyűlési választás után is töretlen Orbán Viktor népszerűsége - derült ki az Alapjogokért Központ legfrissebb közvélemény-kutatásából. A felmérés szerint a biztos szavazók 58 százaléka támogatja a kormányfőt, azaz 10-ből 6 magyar most is szívesen látja őt a miniszterelnöki székben.

Az elemző intézet ennek okai között említi a háború kapcsán megnyilvánuló békepárti álláspontot, a munkahelyek aktív védelmét, a kibővített családpolitikai intézkedéseket, a 13. havi nyugdíjat, illetve a brüsszeli szankciók okozta infláció elleni fellépést. Ezekben az ügyekben ugyanis a magyar választópolgárok többsége a nemzeti oldal álláspontját osztja.

Súlyosbítja az ellenzék helyzetét a pénteken tanúsított, magyar nemzeti érdeket figyelmen kívül hagyó magatartása, amikor nem szavazták meg a kormánypártok békepárti határozati állásfoglalását, ellenben a fegyverszállításokat szorgalmazó, saját módosító indítványaikat támogatták.

A kutatás kitért arra is, hogy Márki-Zay Péter népszerűségi indexe tartósan alacsony maradt. A baloldal bukott kormányfő-jelöltjét 2022 második hetében az aktív szavazók 26 százaléka támogatta, ám a kampány alatt szinte minden társadalmi csoportot megsértett.