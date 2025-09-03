A magyar utónevek megőrzésére hívja fel a figyelmet Hankó Balázs + videó

Megosztás itt:

Hankó Balázs: "Az a kulturális hagyomány, ami nemzetünkben él évszázadok, évezred óta, azt át tudjuk örökíteni, tovább tudjuk adni a generációknak és pont ezért, hogy ebben jól tudjunk dönteni, a nyelvtudományi központ mellett még egy bizottság is segíti a minisztérium munkáját, amiben a néphagyományok, az egyházaknak és számos területnek a képviselői fognak részt venni, hogy a magyar utóneveket megőrizzük a jövőnek, gyermekeinknek, unokáinknak, dédunokáinknak."