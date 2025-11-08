A magyar űrprogram új szintje – Stratégiai alku a Voyager Technologies céggel + videó
2025. november 08., szombat 15:20
| Hír TV
Az Orbán–Trump csúcstalálkozó nemcsak az energiáról és a békéről szólt, hanem a magyar gazdaság jövőjéről is. Szijjártó Péter bejelentette: Magyarország stratégiai megállapodást készít elő az amerikai Voyager Technologies céggel, és ezzel részt vehet a világ első kereskedelmi űrállomásának 2029-re tervezett építésében.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
„Ujjlenyomattal és Face ID-val védett, mint egy banki szolgáltatás” – Radnai Márk szeptemberben még így büszkélkedett a Tisza-appal. Ehhez képest ma már mindenki számára elérhető térképen mutogatják a 200 ezer regisztrálót. A Híradóban ma este a totális csődöt és a kínos felelősséghárítást elemezzük.