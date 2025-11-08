A magyar űrprogram új szintje – Stratégiai alku a Voyager Technologies céggel + videó

Bűncselekmény történt – Interaktív térkép készült a Tisza Párt kiszivárgott adataiból + videó

„Ujjlenyomattal és Face ID-val védett, mint egy banki szolgáltatás” – Radnai Márk szeptemberben még így büszkélkedett a Tisza-appal. Ehhez képest ma már mindenki számára elérhető térképen mutogatják a 200 ezer regisztrálót. A Híradóban ma este a totális csődöt és a kínos felelősséghárítást elemezzük.