A magyar-ukrán kapcsolatok új állomása az első budapesti magyar-ukrán kétnyelvű iskola

Viktor Mikita, Kárpátalja kormányzója az MTI-nek úgy nyilatkozott, hogy a most megnyílt iskolában az ide érkezett gyerekeknek lehetőségük lesz ukránul és magyarul is tanulni. Ez egyrészt elősegíti a gyerek integrációját, ugyanakkor megőrzik az anyanyelvüket és a kultúrájukat is.

Grexa Liliána közölte, mások mellett Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára is segített abban, hogy - Ukrajna és Magyarország között - a kétoldalú kapcsolatok olyan szintre emelkedjenek, hogy most itt Budapesten meg tudják nyitni ezt az iskolát.

