„A magyar szuverenitás elleni legdurvább támadás” – Szijjártó Péter a Tisza Párt ukrán adatárulásáról + videó

A Tisza Párt 200 ezres adatvédelmi katasztrófája nem csupán a párt totális alkalmatlanságának és a hívei cinikus cserbenhagyásának a bizonyítéka. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint az ügy ennél sokkal súlyosabb: ez az elmúlt évek legdurvább támadása Magyarország szuverenitása ellen.

A tárcavezető az Igazság Órája című műsorban a józan ész hangján tette fel a kíméletlen kérdéseket: „Miért árulták ki Magyarország szuverenitását? Miért kellett ukrán részvétellel kétszázezer magyar ember adatbázisát elkészíteni? Miért kellett ukránok kezére játszani kétszázezer magyar ember adatait?”

A miniszter rámutatott: senki nem vitatta, hogy a Tisza Párt adatbázisát ukránok részvételével készítették el. Ezzel pedig 200 ezer magyar ember – politikai hovatartozástól függetlenül – egy háborúban álló ország befolyásolási kísérleteinek célpontjává vált.

„Ezzel ez az adatbázis ukránok kezébe került. [...] ukránok nyíltan, gátlástalanul és szégyentelenül innentől kezdve kétszázezer magyar emberen keresztül befolyásolni tudnak Magyarország jövőjéről szóló döntéseket” – szögezte le Szijjártó Péter.

A miniszter rámutatott arra a döbbenetes képmutatásra is, amely Magyar Péter brüsszeli ténykedését övezi.

A beismerés: A Tisza Párt vezetője a Financial Times-nak nyíltan beismerte, hogy mindent megtenne Brüsszelnek, amit a magyar kormány nem (pl. visszatérne a brüsszeli háborús politikához).

A védelem: Cserébe az Európai Parlament aktívan akadályozza a magyar igazságszolgáltatást Magyar Péter több ügyében is.

A képmutatás: „Ez az ember (...) azt mondta, hogy ő soha nem bújna mentelmi jog mögé, meg a mentelmi jogot föl kell számolni” – emlékeztetett a miniszter. Ehhez képest most pont a brüsszeli mentelmi jog védi őt a felelősségre vonás elől.

A kép tehát összeáll: a Tisza Párt a brüsszeli elit projektje, amely a magyar érdekek elárulásáért cserébe védelmet élvez, és amely még attól sem riad vissza, hogy 200 ezer magyar ember adatát játssza át egy háborúban álló harmadik országnak.

Konklúzió: Szijjártó Péter szavai egyértelművé teszik: ez a botrány messze túlmutat a hanyagságon. Ez nemzetbiztonsági kockázatot jelent. A Tisza Pártnak arra kell válaszolnia: miért érte meg nekik kiárusítani 200 ezer magyar ember biztonságát és Magyarország szuverenitását?

Forrás: MTI