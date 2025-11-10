Keresés

2025. 11. 10. Hétfő Réka napja
Belföld

„A magyar szuverenitás elleni legdurvább támadás” – Szijjártó Péter a Tisza Párt ukrán adatárulásáról + videó

2025. november 10., hétfő 10:50 | Hír TV

A Tisza Párt adatbotránya ma nemzetbiztonsági katasztrófává lépett elő. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Igazság Órájában kijelentette: a Tisza Párt ukrán kezekbe juttatta 200 ezer magyar ember adatait, ami az elmúlt évek legsúlyosabb támadása a magyar szuverenitás ellen.

  • „A magyar szuverenitás elleni legdurvább támadás” – Szijjártó Péter a Tisza Párt ukrán adatárulásáról + videó

A Tisza Párt 200 ezres adatvédelmi katasztrófája nem csupán a párt totális alkalmatlanságának és a hívei cinikus cserbenhagyásának a bizonyítéka. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint az ügy ennél sokkal súlyosabb: ez az elmúlt évek legdurvább támadása Magyarország szuverenitása ellen.

A tárcavezető az Igazság Órája című műsorban a józan ész hangján tette fel a kíméletlen kérdéseket: „Miért árulták ki Magyarország szuverenitását? Miért kellett ukrán részvétellel kétszázezer magyar ember adatbázisát elkészíteni? Miért kellett ukránok kezére játszani kétszázezer magyar ember adatait?”

A miniszter rámutatott: senki nem vitatta, hogy a Tisza Párt adatbázisát ukránok részvételével készítették el. Ezzel pedig 200 ezer magyar ember – politikai hovatartozástól függetlenül – egy háborúban álló ország befolyásolási kísérleteinek célpontjává vált.

„Ezzel ez az adatbázis ukránok kezébe került. [...] ukránok nyíltan, gátlástalanul és szégyentelenül innentől kezdve kétszázezer magyar emberen keresztül befolyásolni tudnak Magyarország jövőjéről szóló döntéseket” – szögezte le Szijjártó Péter.

A miniszter rámutatott arra a döbbenetes képmutatásra is, amely Magyar Péter brüsszeli ténykedését övezi.

A beismerés: A Tisza Párt vezetője a Financial Times-nak nyíltan beismerte, hogy mindent megtenne Brüsszelnek, amit a magyar kormány nem (pl. visszatérne a brüsszeli háborús politikához).

 

A védelem: Cserébe az Európai Parlament aktívan akadályozza a magyar igazságszolgáltatást Magyar Péter több ügyében is.

A képmutatás: „Ez az ember (...) azt mondta, hogy ő soha nem bújna mentelmi jog mögé, meg a mentelmi jogot föl kell számolni” – emlékeztetett a miniszter. Ehhez képest most pont a brüsszeli mentelmi jog védi őt a felelősségre vonás elől.

A kép tehát összeáll: a Tisza Párt a brüsszeli elit projektje, amely a magyar érdekek elárulásáért cserébe védelmet élvez, és amely még attól sem riad vissza, hogy 200 ezer magyar ember adatát játssza át egy háborúban álló harmadik országnak.

Konklúzió: Szijjártó Péter szavai egyértelművé teszik: ez a botrány messze túlmutat a hanyagságon. Ez nemzetbiztonsági kockázatot jelent. A Tisza Pártnak arra kell válaszolnia: miért érte meg nekik kiárusítani 200 ezer magyar ember biztonságát és Magyarország szuverenitását?

Forrás: MTI

 

Meglepetés a Fehér Házban – Így mutatta meg Donald Trump, hol van Orbán Viktor helye + videó

Lavrov üzent az Egyesült Államoknak és a „háborús” tömbnek

Kálomista Gábor: Elfogadhatatlan, amit egyes liberális rendezők megengednek maguknak + videó

Jó hír érkezett a családban apai poszton lévő férfiaknak

Jó hír érkezett a családban apai poszton lévő férfiaknak

 Gulyás Gergely: Az édesapák is igénybe vehetik a családi adókedvezményeket – írta meg az Origo. A lap hozzáteszi: a miniszter felhívta a figyelmet, hogy a családi adókedvezményt a házaspárok közösen vehetik igénybe, sőt akár csak az egyik fél is élhet vele.

Kapcsolódó tartalmak

