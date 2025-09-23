Keresés

Belföld

A Magyar Rendőrség videóüzenetben állt ki a nemrég öngyilkosságban elhunyt hódmezővásárhelyi rendőrkapitány emléke mellett

2025. szeptember 23., kedd 19:38 | Hirtv.hu
öngyilkosság Szabó Zsolt videóüzenet bajtárs Magyar Rendőrség Hódmezőváráshely rendőr alezredes

"Bár folyamatban lévő ügyekben általában nem nyilatkozunk, a magánéletet nem keverjük össze a hivatással, most mégis kivételt teszünk, mert egy kollégánkat ért nemtelen támadás; és ő már nem védheti meg magát." Így fogalmaztak a Magyar Rendőrség közösségi oldalára kitett videóban.

  • A Magyar Rendőrség videóüzenetben állt ki a nemrég öngyilkosságban elhunyt hódmezővásárhelyi rendőrkapitány emléke mellett

A rendőrség keddi videójában elsőként röviden felidézték az elhunyt bajtársuk pályafutását. Mint ekkor elhangzott: "Szabó Zsolt Szabó Zsolt, rendőr alezredes Hódmezővásárhely tragikus sorsú rendőrkapitánya több, mint 24 éve állt közénk. A ranglétrát végig járva, tanulva, előbb a kisteleki rendőrkapitányságot vezette, majd immár 7 éve a megyei jogú város első számú rendőre. Sajnos csak volt. Egy rendőr arra esküszik, hogy másokat megvédjen, ha kell az életét kockáztatva is. Szabó Zsolt számára mindig fontos volt a hivatása, az ő maga és az általa vezetett szervezet szakmai teljesítménye. Szerette a munkáját, a kollégáit, ahogy a családját is. Hogy végül miért fordult maga ellen, talán sosem tudjuk meg."

Gál Kristóf szóvivő így folytatta a közleményt: "Az elmúlt hetekben egy, szokásos módon névtelenül megjelent írásban kezdtek célozgatni arra, hogy a hódmezővásárhelyi rendőrség rosszul végzi dolgát, a várost ellepi a bűn, és ennek egyik oka, hogy a rendőrkapitány nem a munkájára koncentrál, mert magánélete fontosabb, mint a közérdek. Mindezt védett, "szabad véleményként" tárták az olvasók elé, amiért aztán felelősséget sem kell vállalni. A cikket, annak ismeretlen szerzőjét, az azt közlő médiafelületeket nem minősítjük. Nem a mi dolgunk. Az viszont annál inkább, hogy röviden bemutassuk a tényeket."

Ezután elhangzott, hogy "a rendőrkapitányság a megyei jogú városok felderítési eredményességének rangsorában az elmúlt öt évben háromszor, például tavaly is az élen végzett, egyszer második, egyszer harmadik lett, míg aktuálisan a második helyen áll", majd hozzátették: "a közfelületen elkövetett bűncselekmények száma a tavalyi részadatokhoz képest 33 százalékkal csökkent, miközben a felderítési mutató 87 százalékra emelkedett."

A közlemény végül így zárult: "Mindez persze nem jelenti azt, hogy ne lenne kötelességünk az eredményeket még jobbá, munkánkat még sikeresebbé tenni, és nem jelenti azt sem, hogy ne fogadnánk el az építő kritikát a valóságon alapuló kifogásokat. Sőt, meghallgatjuk és kérjük is a véleményeket! Az ország bármely településén hivatásukat lelkiismeretesen gyakorló rendőrök tudják, nem ez alapján ítélik meg munkájukat. Szabó Zsolt rendőralezredes úr családjával együtt érzünk, a munkáját nagyra értékeljük, emlékét megőrizzük."

(Ha Ön úgy érzi, hogy segítségre szorul, akkor látogasson el erre a honlapra, az Alapítvány az Öngyilkosság Ellen internetes oldalára.)

A Magyar Rendőrség facebookos oldalára kedden kitett videó:

