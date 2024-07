A Magyar Péter által elkövethetett bűncselekményért akár három év börtön is járhat + videó

Lomnici Zoltán alkotmányjogász arról beszélt a Magyar Nemzetnek, hogy sajtóinformációkból tudni lehet, hogy a Tisza Párt alelnöke kivett egy telefont egy őt levideózó személy kezéből, majd a Dunába hajította azt. Amennyiben a telefon elvétele erőszakosan történt, akkor akár rablás bűncselekménye is megvalósulhatott. Ha pedig nem volt erőszak és fizikai érintkezés, akkor lopásról beszélhetünk, itt akár három év szabadságvesztéssel is büntethető az, aki ilyen jellegű bűncselekményt elkövet.

