A Magyar Nemzet újra kinyitotta az óbudai korrupciós botrány aktáit

Júniusban a nyomozó ügyészek elvitték Óbuda alpolgármesterét, Czeglédy Gergőt, majd augusztus 14-én Kiss Lászlót is őrizetbe vették. Mindkettőjüket vesztegetéssel gyanúsítják, a hatóság feltételezése szerint Czeglédy száz-, Kiss tizennyolcmilliót tehetett zsebre. Mindketten abszurdnak tartják a gyanúsítást és ártatlannak vallják magukat ugyanúgy, ahogy P. Gábor is.

A Magyar Nemzet folytatta az óbudai korrupciós botrányról írt cikksorozatát. A korábbi részekben arról számoltak be, hogy a hatóságot nagy mértékben segítette egy titokzatos informátor, aki önmagára és a III. kerületi bűnügy több szereplőjére, köztük Kiss László polgármesterre is terhelő vallomást tett még 2021 decemberében. Többek között azt is elmondta, hogy Kiss Lászlót „főnöknek” nevezték az ügy szereplői, akik azt is hozzátették, hogy a polgármesternek „megy a pénz”. Mindezek az információk lendületet adtak az eljárásnak, de Kiss meggyanúsításához közeli bizalmasának feltáró vallomás is kellett.

