A Magyar Nemzet megszűnéséről cikkez a nemzetközi sajtó

Külföldi lapok is foglalkoznak a Magyar Nemzet megszüntetésével - a legtöbb tudósítás és elemzés a magyarországi sajtószabadság helyzetének további romlását látja a jelenségben.

Orbán Viktor győzelme után megszűnik egy fontos ellenzéki napilap - jelenti a reuters. A brit hírügynökség budapesti tudósítása szerint ez egyre rosszabb kilátásokat vetít előre a magyar sajtószabadság helyzetét illetően, amelynek állapota miatt uniós vezetők és emberi jogi szervezetek a tekintélyelvű tendenciák megjelenésére figyelmeztetnek régóta.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A Magyar Nemzet bezárása komoly kérdéseket vet fel a független média magyarországi kilátásaival kapcsolatban - írja Financial Times. A brit pénzügyi lap emlékeztet: a bezárás bejelentése szinte egy időben történt azzal, hogy Orbán Viktor első választások utáni sajtótájékoztatóján a választási eredményt felhatalmazásnak értelmezte a civil szervezetek ellen irányuló törvények meghozatalára. A magyar médiapiacon egyetlen ellenzéki napilap marad egyelőre, a Népszava - jegyzi meg a lap, emlékeztetve, hogy az újságokat az állami hirdetések tartják életben Magyarországon.

Finanszírozási problémák miatt megszűnik a Magyar Nemzet, azonnal jele a magyar sajtószabadság további romlásának Orbán Viktor választási győzelme után - írja a The New York Times. Az amerikai liberális lap a kiadó döntése, hogy a választási eredmények ismertében gyorsan bejelentette döntését, azt sejteti, hogy ez politikai üzenet is volt. A Fidesz 2010 óta a közszolgálati médiumokat a saját üzeneteik szócsöveivé tették, kormányközeli nagyvállakozók és az állami hirdetési piac segítségével átalakították a magyar médiapiacot.

Külföldi politikus is megszólalt a Magyar Nemzet ügyében: Michael Roth, a német külügyminisztérium Európa-ügyekért felelős államtitkára sajnálatát fejezte ki a napilap bezárásáról a Twitteren. Mint írja: „Veszteség ez a magyar és az európai médiapiac sokszínűségének. Szívesen emlékezem vissza a sok találkozóra a kritikus és okos újságíróikkal.”